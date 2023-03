PP y Vox piden a Llop medidas para evitar que el 11M prescriba en un año

PP y Vox se han hecho eco este jueves de la preocupación de víctimas de los atentados del 11M y han pedido a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que se adopten medidas legales para impedir que esos graves delitos prescriban en un año, al cumplirse los veinte años de los ataques.

Ambos grupos han trasladado su petición a Llop en la Comisión de Justicia del Senado, donde la ministra, que ha comparecido para explicar los proyectos de su departamento, ha apostado por dejar trabajar a los jueces.

Tras mostrar su respeto a todas las víctimas del terrorismo, ha indicado que el Gobierno confía en la democracia, en la separación de poderes, en el Estado de derecho y en las actuaciones del poder judicial.

El portavoz de Justicia del PP, Luis Santamaría, le ha instado a garantizar que los delitos del 11M no prescriban para que puedan ser investigados e identificados los autores intelectuales de los atentados y quiénes los financiaron.

"365 días quedan para que prescriba este delito y todavía los españoles, y sobre todo las víctimas, no sabemos quiénes fueron los autores intelectuales de este delito -no lo dice Vox, lo dijo la sentencia-; no sabemos quiénes lo financiaron; lo que sí tal vez sabemos quiénes se beneficiaron electoralmente de esos terribles asesinatos", ha recalcado el diputado Javier Ortega Smith.