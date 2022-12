Vox pide la reprobación y destitución de Irene Montero con el apoyo del PP

El PP ha anunciado este martes en el Pleno del Congreso su respaldo a una proposición no de ley de Vox que se votará el jueves, que pide la reprobación y la destitución de la ministra de Igualdad, Irene Montero, así como la supresión de su departamento.

Ha sido en un debate en ausencia de miembros del Gobierno y en el que la socialista Laura Berja ha considerado que no era necesario defender a Montero o a su Ministerio, pero sí las políticas de igualdad que han puesto en marcha los diferentes gobiernos socialistas porque gracias a ellas, ha dicho, "hoy la democracia es mejor".

La diputada Inés María Cañizares ha sido la encargada de defender la proposición no de ley presentada por Vox. "Proponemos ante esta Cámara la reprobación de la ministra de Igualdad e instamos al presidente a que suprima el ministerio", ha exigido la parlamentaria, quien ha definido el departamento de Montero como "innecesario" e "injusto".

En palabras de Cañizares, "todas las leyes que abandera este ministerio vulneran los derechos fundamentales" y "promueven una falsa igualdad".

Vox también ha vuelto a criticar la Ley del solo sí es sí por las rebajas puntuales de penas a agresores condenados que ha supuesto su entrada en vigor y ha exigido a los grupos parlamentarios que apoyaron dicha norma que se "retraten".

El grupo popular apoyará la iniciativa de Vox, como ha anunciado su diputada Margarita Prohens, quien ha defendido que el PSOE es "responsable" de que los que no creen que las políticas de igualdad y cuestionan la violencia de género "hoy se armen de argumentos para pedir la supresión del ministerio".

"El PP no cuestiona aquellas políticas necesarias para las mujeres, si no que cuestiona a la señora Montero", ha aseverado Prohens, para quien la dimisión de la ministra de Igualdad "ya llega tarde" y es "cuestión de responsabilidad y dignidad".

Por su parte, Ciudadanos, en boca de sus diputada Sara Giménez, ha respaldado la reprobación de Montero, pero no así la supresión del Ministerio, por lo que ha presentado una enmienda que ahora está transaccionando con Vox, cuya propuesta también apoyará el jueves el diputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca.

Mientras, la socialista Laura Berja ha advertido al PP de que debe reflexionar si está dispuesto a pagar un peaje (el apoyo a Vox) "en el todo vale contra el Gobierno".

Sin nombrar en ningún momento al Gobierno de coalición, la diputada ha querido dejar claro que para llegar hasta aquí, a "una democracia de valores y no de varones", ha habido dos "protagonistas": el feminismo y el PSOE".

"Mis compañeras de generación y yo somos herederas del mayor legado que ha dado el PSOE a la democracia: haber edificado la política de igualdad entre mujeres y hombres en toda España", ha enfatizado.

Desde Unidas Podemos, Sofía Martínez Castañón ha dado las gracias a Montero por sus conquistas en pro de la igualdad, que ha extendido al movimiento feminista y a la lucha de las mujeres, y ha censurado a Vox que haya volcado "una escombrera verbal sobre un papel". "Eso no es una iniciativa parlamentaria".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Inés Sabanés, de Más País, ha resumido así su postura: "No a la reprobación, no al cese de Montero, no a la eliminación del Ministerio de Igualdad y, fundamentalmente, no a los discursos y actitudes que sustentan propuestas que son regresivas con los derechos de las mujeres".

Por Compromís, Joan Baldoví ha calificado de "chorradas" las iniciativas de VOX. "No trabajan para presentar enmiendas a los presupuestos y cada semana traen una chorrada", ha apostillado.