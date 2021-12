Vox pide reforzar frontera de Ceuta y alerta entradas de sirios y yemeníes

El partido Vox ha solicitado hoy al Gobierno que "refuerce" la frontera de Ceuta al alertar que "decenas" de inmigrantes sirios y yemenís aguardan en Marruecos esperando poder entrar en Ceuta de forma ilegal.

Ante esta situación, Vox Ceuta recuerda que en septiembre, ante un nuevo intento de pase masivo frenado por Marruecos, VOX denunció la situación del perímetro fronterizo, que no ha sido reforzado a pesar de la "invasión" que sufrió en mayo.

El presidente de la formación en Ceuta, Juan Sergio Redondo, critica que "sigue sin hacerse nada para evitar que el perímetro pueda ser de nuevo sobrepasado en caso de que miles de personas intenten asaltar nuestras fronteras", advierte en un comunicado.

Redondo señala que, aunque el Gobierno habla de planes estratégicos, de buenas vecindades, y de que Marruecos es un socio fiable, "no existe ninguna evidencia que avale un cambio en la actitud del país vecino".

"No hay cambios, ni en su actitud beligerante hacia España, ni mucho menos en sus intenciones anexionistas", subraya el responsable de Vox Ceuta y insiste en que "no proteger nuestras fronteras" y no contar con "un mayor despliegue", es "sucumbir y claudicar ante la estrategia de los marroquíes".

El líder de Vox Ceuta se muestra muy crítico y recuerda que, "a pesar de los alarmantes informes y de los análisis contrastados que corroboran la estrategia de hostilidad marroquí, no se ha hecho absolutamente nada".

Además, lamenta que el Gobierno mantenga las fronteras "inermes y en el mismo estado que hace seis meses, cuando fueron violentadas desde Marruecos", y reprocha al PP que se mantenga "sumiso" y "defienda a ultranza y de manera incomprensible" este abandono.

Vox exige una "acción inmediata" aunque añade tener la certeza de que "todo seguirá igual, hasta que la mayoría de los ciudadanos sean conscientes de que solo Vox tiene la determinación de defender la integridad de nuestras fronteras y la españolidad de nuestros ciudades e islas norteafricanas".