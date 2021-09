Vox pide que Mañueco convoque elecciones por ser "marioneta de la izquierda"

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha retado este viernes al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), a convocar elecciones en la comunidad, y le ha acusado de llevar a cabo "las políticas de la careta" y ser "títeres y marionetas de la izquierda".

El representante de Vox ha inaugurado la sede provincial de su partido en Valladolid, donde ha dicho que el objetivo es recuperar esta ciudad y Castilla y León "de las políticas de la izquierda", apuntando directamente al Partido Popular y a su líder en la comunidad.

Ha hablado de "terminar con la imposición de la ideología de género", con el gasto político "superfluo", con "el relato único de la llamada Memoria Histórica" y de recuperar el impulso político de la comunidad para "rescatar la España olvidada, abandonada, ninguneada".

Cuestionado en rueda de prensa sobre cuál sería su política de pactos cuando se celebren las próximas elecciones, ha argumentado que su pacto "es con los españoles", aunque ha asegurado que con sus votos harían lo posible para que la izquierda no gobierne.

"Me gustaría escuchar al señor Mañueco decir si no tiene mayoría absoluta y necesita los votos de Vox, que no se va a echar en brazos de la izquierda con tal de no permitir que Vox pueda cumplir con su programa", ha retado al presidente de la Junta.

Sobre sus ideas principales para gobernar Castilla y León, ha prometido que si gobiernan "hasta el último pueblo tendrá fibra óptica" y todos los ciudadanos vivan donde vivan tendrán los mismos tiempos de respuesta sanitaria.

También ha indicado que cualquier emprendedor, autónomo, empresario o ganadero que quiera llevar a cabo una actividad empresarial que genere puestos de trabajo, "va a tener las mayores facilidades fiscales, legales, administrativas y de apoyo e impulso político".

Ortega Smith, quien ha contado con más de un centenar de personas fuera de la sede de Valladolid para aclamarle, ha dicho que no se marcan un techo de procuradores en las Cortes, pero que el objetivo es conseguir la mayoría en la cámara, aunque aún no ha adelantado quien podría ser el candidato.

Preguntado sobre un posible apoyo a PP y Cs para aprobar los presupuestos de la comunidad en un momento en el que recientemente estas formaciones han creado un comisionado para la Agenda 2030, el secretario general de Vox ha sentenciado que es un "no rotundo" porque rechazan las agendas globalistas. EFE

