Vox pide a PP y PSOE que no "mercadeen" con los granadinos anunciando proyectos que llevan años "paralizando"

La portavoz de Vox y candidata a la Alcaldía de Granada, Beatriz Sánchez Agustino, junto a las concejales Mónica Rodríguez Gallego y Paloma Gómez Enríquez, ha denunciado este viernes que "aún no ha comenzado la campaña electoral y ya se está mercadeando con los vecinos de Granada, presentando proyectos que no tienen un detallado estudio técnico detrás y que, además, no son de competencia municipal".

Se ha referido al proyecto presentado para soterrar el tren y la estación de Granada, que vuelve a escena "tras más de 20 años de promesas incumplidas de los sucesivos gobiernos del PP y PSOE".

"Desde Vox ya alertamos de la paralización por parte del Gobierno de Pedro Sánchez del estudio informativo para la integración del ferrocarril en Granada, un documento que ha costado cerca de 500.000 euros y que debe ser la base para acometer cualquier actuación, lejos de ocurrencias que no tienen detrás un detallado estudio técnico", ha señalado Sánchez Agustino.

"Hace meses, Vox ya advirtió de que el estudio que encargó el Gobierno para analizar técnicamente este proyecto estaba paralizado, y también fue Vox quien presentó en noviembre una moción que fue aprobada por unanimidad para que ese estudio informativo se reanudara y no dependiera del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)", señala la formación en una nota.

"Es muy serio que, hace solo un mes, el Pleno municipal aprobó una declaración institucional, a instancias de Marea Amarilla, en la que se pedía no sólo la finalización de este estudio, todos los grupos municipales pedíamos el soterramiento de las vías del tren o que se estudiara una solución que acabara de una vez con las cicatrices que dividen nuestros barrios, y hablo de La Chana y Rosaleda, pero también de Pajaritos y Juventud", ha recordado la candidata a la Alcaldía de Granada. Por esta razón, Vox exige que no se vuelva a engañar a los granadinos y que se trabaje con lealtad y sin buscar el titular fácil.

"Antes de emprender cualquier actuación y lanzar una propuesta hay que tener toda la información del estudio de integración del ferrocarril para, con una base técnica sólida, decidir qué solución es la más adecuada, ya que se han presentado estos años un sinfín de ocurrencias en este sentido que han acabado en el cajón. Basta ya de jugar con los granadinos", ha concluido Sánchez Agustino.