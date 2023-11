Vox pide a Moreno no caer en "agravios autonomistas" y perder de vista el objetivo de Sánchez de "romper España"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha advertido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "no es el momento de entrar en agravios autonomistas, ni en una guerra en relación con la financiación". A su juicio, es lo que busca Pedro Sánchez y el PSOE, de modo que al final se pierda "de vista el objetivo que persiguen quienes proponen este tipo de medidas, que es romper España".

Así lo ha indicado este viernes en Martos (Jaén), donde ha visitado el Centro Tecnológico del Plástico Andaltec, donde se ha referido a las negociaciones de cara a la investidura de Sánchez, acompañado por el parlamentario jiennense Benito Morillo y los concejales en el Ayuntamiento, Juan José Peña y Miguel Ángel Herena.

Ha acusado a Sánchez de estar "vendiendo España" y al PSOE de demostrar que "es el partido que está en contra de la igualdad de todos los españoles". Algo que, según ha añadido, en las últimas horas ha quedado demostrado con los 15.000 millones de deuda que van a perdonar a Cataluña a cambio de conseguir los votos de ERC.

En este sentido, el portavoz de Vox en la Cámara andaluza ha defendido "que la financiación y las condonaciones de deuda no sean un arma electoral para que Sánchez monte un gobierno".

"Sánchez está en modo romper España y no respeta ni siquiera la igualdad de los españoles, no respeta la separación de poderes, no respeta absolutamente nada, ninguno de los derechos fundamentales que está recogido en la Constitución", ha dicho en alusión también a la ley de amnistía.

De este modo, ha afirmado que desde Vox se va a combatir este golpe de Sánchez también desde el Parlamento de Andalucía, por lo que ha propuesto una "declaración institucional contra la amnistía a los separatistas golpistas catalanes" para que los otros grupos "se manifiesten y se retraten y que los andaluces vean en qué dirección van".

"Ahora es el momento de que no entremos en agravios ni en justicias autonomistas", ha reclamado Gavira, para quien "ahora lo que se requiere de todos los españoles es que permanezcamos unidos, que demostremos solidaridad entre todos y podamos hacer frente a esto que está ocurriendo".

En este sentido, ha considerado que "todas las fuerzas políticas de este país que están a favor de la unidad y de la igualdad entre todos los españoles" deben estar "a una", al tiempo que ha subrayado que su partido destacando va a trabajar en Andalucía y en todas las partes de España donde tiene representación para ir "todos en la misma dirección".

Ha añadido que usarán "todos los instrumentos legales y democráticos que nos permita el derecho en este país". "Si hay que estar en la calle, se va a estar en la calle; si hay que estar en los juzgados, vamos a estar en los juzgados; y si tenemos que estar en todos los parlamentos haciendo iniciativas para evitar lo que está sucediendo en Cataluña, vamos a hacerlo, porque en Vox vamos a cumplir siempre con nuestro trabajo y con nuestra obligación", ha concluido Gavira.