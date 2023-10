Vox pide "informes" sobre las "opciones" barajadas para no subir el agua:"No apoyaremos ni 18, ni 10%, ni nada"

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha exigido este lunes al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, "informes motivados" sobre las "alternativas fracasadas" a la subida del agua tras conocerse en el Consejo de Administración de Emasesa un documento de la empresa pública en el que se asegura "haber explorado todas las opciones posibles antes de proponer el incremento de las tarifas".

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento ha afirmado que "no nos satisface que la anunciada subida del 30% se quede en un 28%. Sanz subestima la inteligencia de los sevillanos porque lo apuesta todo a efectistas titulares de prensa y al marketing. Decimos, sostenemos y mantendremos que Vox no apoyará ninguna subida de tarifas por mucho o poco que la quieran reducir. Ni 18, ni diez, ni cinco ni nada. No estamos viendo, y eso nos preocupa, un esfuerzo de este gobierno por hacer más fácil la vida a los sevillanos que no se consigue, precisamente, subiendo tasas e impuestos".

En una nota de prensa, Peláez ha mostrado sus reticencias "ante un documento que no explica qué gestiones se han realizado y que, en cualquier caso, no da respuesta a la moción de Vox aprobada en ese sentido por el Pleno municipal hace apenas una semana. Queremos informes motivados que confirmen, tal y como sostiene el gobierno del PP, que se han explorado todas las alternativas posibles y que no queda otra opción que subirle las tarifas a los sevillanos".

"Sencillamente, no lo creemos", ha aseverado la portavoz municipal de Vox al tiempo que ha subrayado que "estamos ante una evidente falta de voluntad política del PP, de parte del PSOE y de los comunistas, siempre abiertos a exprimir el bolsillo de los ciudadanos. Existen alternativas, pero hay un interés evidente en subir las tarifas a los sevillanos antes que recortar partidas económicas perfectamente prescindibles".

Cristina Peláez ha puesto varios ejemplos, "como el alarmante crecimiento de la contratación de servicios externos, que se ha incrementado en hasta un 70%, mientras Emasesa tiene trabajadores perfectamente cualificados para desarrollar muchas de esas funciones y se les está retirando carga de trabajo. No se puede seguir externalizando servicios cuando se cuenta con una plantilla adecuada y formada".