Vox pide haya ministros en todos los debates y Batet dice no es obligatorio

El grupo de Vox en el Congreso ha pedido la presencia de ministros en todos los debates del pleno, incluidos los de los martes sobre las proposiciones no de ley, y la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ha contestado que no existe ninguna norma que obligue a la asistencia a esos debates en concreto.

La semana pasada, según informa Vox este lunes, el grupo que preside Santiago Abascal envió a la presidenta un recurso de amparo para solicitarle un sistema de organización interna que obligue al Gobierno a que al menos dos ministros estén en los debates del pleno de los martes.

Son debates dedicados a las proposiciones de ley de los grupos o de los parlamentos autonómicos, así como a las proposiciones no de ley, iniciativas de tipo político que no afectan a la legislación. Por regla general los integrantes del Gobierno no asisten al hemiciclo cuando tienen lugar dichas discusiones.

Vox, a través de la secretaria general del grupo parlamentario, Macarena Olona, exigió que una resolución de la presidenta pusiera fin a lo que considera una laguna del reglamento.

El artículo 32.2 es lo que indica: la Presidencia de la Cámara puede interpretar el reglamento en caso de duda y puede suplir las omisiones detectadas mediante resoluciones.

Vox ha difundido a los medios la respuesta de Batet, enviada al día siguiente. "No existe ninguna laguna normativa" sobre la presencia obligatoria de los ministros en los debates de las proposiciones no de ley, afirma. Por tanto, no hay motivo para que dicte una resolución.

"Tampoco existe para los miembros del Gobierno", ni en el reglamento ni en la Constitución, "una obligación de asistir a las sesiones de las Cámaras en supuestos distintos de los epxresamente previstos", añade.

Esos supuestos previstos son, por ejemplo, comparecencias ante el pleno y ante las comisiones, las sesiones de control o las defensas de los proyecto de ley del Ejecutivo.