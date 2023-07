VOX pide flexibilizar la normativa para poder realizar el laboreo antes del 1 de septiembre en las parcelas cosechadas

El portavoz adjunto de VOX en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha pedido al Gobierno autonómico "flexibilizar" la normativa de la PAC para permitir hacer laboreo, antes del 1 de septiembre, en las parcelas cosechadas, dando así voz "a una reivindicación de sentido común, que nos han traslado desde las organizaciones agrarias, así como distintos particulares".

En rueda de prensa, donde ha comparecido junto con el portavoz de VOX en el Parlamento regional, Alejandro Nolasco, ha expuesto que estos días se está terminando la cosecha del cereal, "muy mala por los efectos de la importante sequía que ha padecido el campo aragonés y que ha empeorado la precaria situación de muchas explotaciones agrícolas".

"A ello debemos añadir las trabas impuestas en la nueva PAC, como la que denuncian los agricultores de prohibir labrar los rastrojos hasta el 1 de septiembre" y el hecho de que las intensas lluvias de los últimos días hayan provocado el rebrote de hierbas e irregularidades en el terreno.

Esto supone que donde no entra el ganado, esas hierbas se convierten en combustible y, en el caso de que el mes de agosto sea muy seco, se incrementa el riesgo de sufrir incendios, ha detallado el diputado de VOX.

Asimismo, ha manifestado que todavía están "muy presentes los incendios que vivimos el verano pasado, en buena parte, debidos al abandono en el que han sumido al monte, por la claudicación a unas políticas medioambientalistas absurdas y muy nocivas" y por eso ha planteado poder realizar el laboreo de la tierra antes de septiembre.

Esto ha esgrimido, evitaría el uso de herbicidas, implicaría menor labor y por lo tanto, menor gasto en combustible, "y retiraría materia vegetal de nuestros campos, que una vez seca podría aumentar la intensidad y propagación de incendios forestales", ha sostenido Morón.

PARÁLISIS

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario VOX, Alejandro Nolasco, ha dicho no entender "por qué no se toman cartas en el asunto" en esta cuestión. A colación, ha reconocido que el Gobierno de Aragón en funciones, tras las elecciones del 28 de mayo, "no hace nada porque está a la espera de ese candidato que se ha presentado ya para la investidura, pero sin fecha", ha dicho en referencia a Jorge Azcón, del PP.

Esto se deriva en que este asunto "y otros que preocupan a los agricultores y ganaderos aragoneses están paralizados por la inacción del Gobierno en funciones y por la inacción de ese supuesto Gobierno entrante", ha sostenido.