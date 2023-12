Vox pide a la Fiscalía que investigue y verifique posibles irregularidades en el Parlament

La CUP lamenta la "poca consistencia" de la respuesta de la Cámara catalana a Antifrau

El grupo parlamentario de Vox en el Parlament de Catalunya interpuso el pasado 4 de diciembre una denuncia ante la Fiscalía para que investigue y verifique posibles irregularidades en materia de personal y de transparencia en el Parlament, ha informado el portavoz del partido en la Cámara catalana, Joan Garriga, este martes en rueda de prensa.

Lo ha anunciado después de que el Parlament haya aprobado suspender temporalmente la prima o subsidio por jubilación así como los premios de vinculación y haya anunciado que iniciará dos procesos de revisión de oficio de dos licencias de edad, tal y como recoge el informe realizado por el secretario general del Parlament, Albert Capelleras, en respuesta a la Oficina Antifrau.

En la denuncia, consultada por Europa Press, Vox alude al informe emitido por la Oficina Antifrau de Catalunya el pasado mes de octubre, en el que advirtió de 10 casos y prácticas irregulares en materia de personal y de derecho de acceso a la información pública en la Cámara, y al que el Parlament ha dado respuesta este martes.

Así, el partido pide a la Fiscalía que investigue las "irregularidades advertidas en su informe por la Oficina Antifrau que pudieran ser constitutivas de reproche penal" y que, una vez investigado, se formule denuncia o querella contra quien pueda resultar autor.

En el mismo texto, Vox asegura que hay irregularidades como las licencias de edad, las primas por jubilación o la falta de transparencia que carecen de relevancia penal, pero hay otras "relativas a los concursos en materia de personal o el conflicto de intereses por parte de la Secretaria General que sí que deben ser objeto de investigación".

LA CUP PIDE REUNIRSE CON ANTIFRAU

El diputado de la CUP y secretario tercero de la Mesa del Parlament, Carles Riera, ha informado también este martes en una rueda de prensa en la Cámara catalana que la CUP ha solicitado a la Oficina Antifrau una reunión para hacerles llegar sus "inquietudes" respecto al procedimiento que ha llevado a cabo el Parlament para dar respuesta a su informe.

La CUP también quiere trasladarle a Antifrau la "poca consistencia" de la respuesta del Parlament y Riera ha asegurado que lo hacen en defensa de la transparencia, del rigor, de la racionalidad y de la institución.

Ha valorado que el hecho de que la Mesa haya accedido a poner en mano de Antifrau una denuncia sobre posibles irregularidades es una decisión buena para la reputación de la Cámara, pero ha lamentado que se ha encontrado "con una situación poco procedente" porque se ha tenido que posicionar en la reunión de la Mesa sobre un informe sin tener la ocasión de leerlo, ha dicho literalmente.

Por esta razón, Riera ha impugnado el procedimiento y, como el resto de miembros de la Mesa ha decidido continuar con el procedimiento y adoptar igualmente el informe, finalmente se ha abstenido en la votación del informe.

La CUP también ha solicitado a la Mesa la convocatoria urgente de una Mesa ampliada para tratar el informe realizado por el secretario general del Parlament en respuesta a la Oficina Antifrau.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

COMUNS Y CS

Por su parte, el portavoz de los comuns en el Parlament, David Cid, ha lamentado también este martes en una rueda de prensa en la Cámara que el informe del secretario general "en ningún caso se haya discutido y aprobado en la Mesa ampliada".

"No es un informe que hagamos nuestro", ha sostenido Cid, que ha apuntado que desde los comuns hace tiempo que no comparten determinadas situaciones como las licencias de edad, los premios de jubilación, o la parte de su sueldo que los diputados no cotizan porque cobran a través de dietas.

También en rueda de prensa este martes, el presidente de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha apuntado que el informe de la Cámara "es un reconocimiento" de que se han hecho muchas cosas mal.

Además, ha instado al Parlament a dar los pasos necesarios para no tener "esta imagen de enchufismo" y de privilegios políticos.