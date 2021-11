Vox pide la dimisión de Juan Marín y la inmediata convocatoria de elecciones

El presidente del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Macario Valpuesta, ha calificado de gravísimas las declaraciones del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, sobre los presupuestos andaluces, por lo que ha pedido su dimisión y la convocatoria inmediata de elecciones.

Marín aseguró en julio en una reunión interna con miembros del grupo parlamentario de Ciudadanos que al Gobierno andaluz no le conviene aprobar los Presupuestos de 2022, actualmente en fase de tramitación parlamentaria y objeto de negociación entre las fuerzas políticas, que definitivamente ha quedado bloqueada por estas declaraciones.

"¿En año electoral nos podemos permitir el lujo de presentar un presupuesto?. Yo creo que no. Es estúpido. Ningún Gobierno aprueba presupuestos en el último año de legislatura, pero no porque no pueda aprobarlos sino sencillamente porque no interesa aprobarlos y por eso se prorroga, nada más", asegura en una grabación difundida por la SER.

Valpuesta, en declaraciones a los medios, ha sostenido que las declaraciones demuestran la extraordinaria hipocresía" de este Gobierno, al esgrimir que acusan a su formación de electoralismo cuando resulta que el "señor Marín pretende estar todo un año de campaña electoral utilizando los recursos públicos".

Ha calificado como estado de descomposición la situación en la que se encuentra Ciudadanos, no solo por las declaraciones sino por las mismas grabaciones internas en sí.

Los hechos confirman que "estamos ante un Gobierno que no es fiable y ejerce el poder de forma interesada, y ha sostenido que el contenido de las declaraciones "no extraña y ratifica que no podemos dejar en manos de estas personas el futuro de Andalucía.

Por este motivo, Valpuesta ha reclamado la inmediata dimisión de Juan Marín, al tiempo que ha reclamado al presidente Juanma Moreno que no sea cómplice de esta situación y convoque elecciones "inmediatamente.

"Vox ha demostrado ser un partido dialogante, pero las cartas han quedado boca arriba, nos demuestra en qué manos estamos y poco más hay que hablar. No le vamos a negar la palabra a nadie pero entendemos que ya está todo dicho. Después de esto, ¿qué más nos van a decir?. No queda ninguna explicación lógica, ha remarcado.

Esta formación está a la espera de que el Gobierno andaluz conteste a las nuevas exigencias planteadas ayer para apoyar los presupuesto de 2022, si bien tiene preparada la enmienda a la totalidad.