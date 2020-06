Vox pide en el Congreso prohibir la financiación española a países "no democráticos" como Cuba o Venezuela

El grupo parlamentario de Vox ha registrado en el Congreso una proposición no de ley sobre Cooperación al Desarrollo con la que persigue que el Gobierno de Pedro Sánchez retire cualquier tipo de financiación a países "no democráticos", entre los que cita expresamente a Cuba o Venezuela.

En su iniciativa, que pretende que sea debatida en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, los de Santiago Abascal subrayan que uno de los pilares en los que se debe fundamentar la actuación de la cooperación española para con América Latina y Caribe y de la emisión de fondos para dicha región es "la promoción de la democracia y sus valores inherentes, esto es, derechos humanos, transparencia y lucha contra la corrupción".

De hecho, sostienen que el vigente Plan Director de Cooperación Española, que sitúa a esa región como prioritaria, debería prestar especial atención a que los países beneficiarios se comprometan "de forma expresa" a reducir el nivel de pobreza, a avanzar en la democratización del país o a progresar significativamente en el respeto de los derechos humanos.

Vox destaca que recientemente el Gobierno en una respuesta parlamentaria informó de que la deuda del Estado español con los países iberoamericanos ascendía a más de 3.000 millones de euros a fecha de 31 de enero de 2020, de los se "premió" a Cuba con casi 2.000 millones, y a Venezuela, con 217.

A su juicio, resulta "chocante" que regímenes como el de los hermanos Castro en Cuba o el de Nicolás Maduro en Venezuela, "antagonistas" de cualquier rasgo democrático, sean sujetos de la cooperación española y receptores de sus fondos.

ESPAÑA NO PUEDE SOSTENER REGÍMENES "MARXISTAS TOTALITARIOS"

"Esta situación no puede mantenerse en el tiempo", manifiesta Vox en su proposición, en la que apunta que España no puede convertirse en un "sostén" de regímenes "marxistas totalitarios, que solo traen miseria y desgracias para sus respectivas sociedades".

En este sentido, los de Abascal añaden que, según el Informe The Global State of Democracy 2019 elaborado por el Institute for Democracy and Electoral Assitance (IDEA) --organización intergubernamental de la que España ocupa la Vicepresidencia primera-- , Cuba es el único país de la región que ha aguantado como un régimen "no democrático" desde el comienzo de la tercera ola de democracia, y que Venezuela presenta un caso de "retroceso" democrático que ha resultado en "un derrumbe total".

Así las cosas, Vox insta al Gobierno a remitir a la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en un plazo no superior a tres meses, un informe detallando las fechas en las que España ha prestado fondos a Venezuela y Cuba, desde el año 2004 hasta la actualidad, el objeto de cada partida y cuáles de ellas están destinadas "a la democratización, los derechos humanos y la transparencia" en dichos países.

Pero, además le emplaza a retirar cualquier tipo de financiación a los países que, como Cuba o Venezuela, no sean considerados democráticos, según el Institute for Democracy and Electoral Assistance" (IDEA).