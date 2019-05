Vox pide Batet declare que los presos no tienen condición plena de diputados

Vox ha presentado este jueves en el Registro del Congreso un escrito en el que solicita a la Mesa que declare que los parlamentarios presos no han adquirido la condición plena de diputados al no haber realizado "formal ni materialmente el acto de juramento o promesa de acatar la Constitución".

El escrito, firmado por el presidente de Vox, Santiago Abascal, solicita que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, haga cumplir el Reglamento y que en consecuencia declare que Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull no han adquirido la condición plena de diputados.

Para Vox, "no realizaron formal ni materialmente el acto de juramento o promesa de acatar la Constitución, previsto en el artículo 4 del Reglamento de Congreso y, por tanto, no adquirieron la condición plena de diputados, al haberse incumplido flagrantemente el artículo 20.1.3" de esa norma.

"No cabe ninguna duda de que las fórmulas pronunciadas por los diputados electos anteriormente citados y muy en particular las de Jordi Sánchez y Jordi Turull no son válidas, privan del sentido propio del acatamiento y como mínimo suponen un fraude de ley", añade el partido de Abascal.

Considera que ninguna interpretación de Batet puede consentir que prometer el cargo "con lealtad al mandato del 1-O" sea compatible con sentencias del Tribunal Constitucional.

"No creo que haga falta recordar que los hechos producidos el 1 de octubre se están juzgando por el Tribunal Supremo por sedición y rebelión, entre otros delitos, y que además, todos éstos diputados electos se encuentran precisamente en situación de prisión preventiva por los mismos hechos a los que dicen ahora prestar lealtad", agrega.