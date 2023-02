Vox participará en los actos por respeto a las instituciones y porque juró cumplir la norma

Los integrantes del Grupo Parlamentario Vox participarán en los actos institucionales que tendrán lugar el viernes 24 de febrero con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que se conmemora el día 25, por respeto a las instituciones y porque juraron cumplir la Constitución Española y la norma básica de convivencia.

Así lo ha asegurado el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Carlos Menéndez, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces sobre la coherencia de participar en los actos del aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León cuando los de Santiago Abascal querían suprimir las autonomías.

"No tiene que extrañar", ha defendido Carlos Menéndez que ha recordado que los trece procuradores del Grupo Parlamentario Vox, entre ellos el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, juraron en su toma de posesión como parlamentarios autonómicos cumplir la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que respetan porque son "un partido de ley y orden".

"Sí le veo coherencia, independientemente de un modelo de estado distinto y de no que no creemos en las autonomías", ha argumentado Menéndez que ha admitido que los de Santiago Abascal no cuentan con mayoría suficiente para sacar adelante su modelo de Estado. Y ha reivindicado a Vox como un partido "responsable" que respeta sus juramentos y, como tal, "participa con respeto en todos los actos que se convoquen".

En el caso del Grupo Parlamentario Popular, su portavoz, Raúl de la Hoz, ha reivindicado los logros y avances conseguidos en Castilla y León en sus 40 años de autonomía y se ha mostrado "bastante orgulloso" ante hechos como que encabece materias como la educación, la atención a la dependencia. "Hay que ser optimistas de cara al futuro y orgullosos", ha pedido.

Por parte del Grupo Socialista, su viceportavoz, Patricia Gómez, ha aprovechado la ocasión para recordar que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León surgió "del consenso de muchas partes" que creían "firmemente" en la democracia. Patricia Gómez ha hecho un llamamiento a quienes "han metido" a vox en las instituciones "a reflexionar" y "a hacérselo mirar".

"¡Bendita Democracia!", ha exclamado la socialista que ha expresado su "miedo" ante un sistema que ve "en entredicho" con un reproche expreso a los actuales miembros de la Junta, PP y Vox, a los que ha acusado de mantener una "firme lucha en contra de todo", como el estado de las autonomías, el Estatuto y los valores y los principios esenciales del estado democrático de derecho.

Más críticos han sido Francisco Igea, de Ciudadanos, y Pablo Fernández, integrantes del Grupo Mixto, que han puesto su mirada en la actual composición de las Cortes de Castilla y León, que preside Vox, y donde hay un grupo formado por UPL y Soria ¡Ya! para advertir de la "desafección" del proyecto autonómico y de los "serios" problemas de cohesión.

Y han recordado que el presidente de las Cortes no se plantea acudir a los actos de celebración del Día de la Comunidad para sentenciar: "No se puede decir más".