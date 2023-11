Vox obliga a parar el pleno del Parlament por errores ortográficos en la moción de la CUP

Vox ha obligado a interrumpir el pleno del Parlament durante media hora, en medio del debate de la moción de la CUP sobre una ley de referéndum de autodeterminación, al identificar errores ortográficos en el texto de la iniciativa.

Ya antes de iniciarse el debate de la moción, el diputado de Vox Sergio Macián ha pedido la palabra para hacer constar que su grupo había presentado una petición de reconsideración por la no admisión de unas enmiendas al redactado de la iniciativa de la CUP, pero la presidenta del Parlament, Anna Erra, en ese momento ha descartado parar la sesión para reunir la Mesa y la Junta de Portavoces.

La moción, presentada ante el pleno por la diputada de la CUP Montserrat Vinyets, propone "constituir de forma inmediata una ponencia redactora" que elabore una proposición de ley del referéndum de autodeterminación, para poder celebrar un referendo antes de que termine la próxima legislatura.

La moción defiende que "hay que actuar con soberanía, más allá de los límites constitucionales y estatutarios, y más allá de las restricciones impuestas por las instituciones políticas y judiciales del Estado, en la garantía de los derechos sociales básicos de la mayoría de la población".

Propone, además, pedir a Naciones Unidas, Comisión Europea y Consejo de Europa, antes de finalizar el primer trimestre del año que viene, una "resolución democrática del conflicto, basada en la autodeterminación y la amnistía".

La CUP rechazó las enmiendas presentadas por ERC y JxCat para intentar consensuar el texto, al considerar que "diluían" demasiado el contenido de la moción, que previsiblemente será rechazada, con la abstención de Esquerra y Junts y el voto en contra de una mayoría de la oposición.

En el debate de esta mañana, el portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Orobitg, ha justificado la abstención prevista por su partido a la moción porque "está descontextualizada".

Orobitg ha recordado que en 2017 ya fue aprobada una ley de referéndum, que desembocó en el 1-O, "el acto de soberanía más importante del pueblo de Cataluña de los últimos 400 años", pero "desgraciadamente" tras esa jornada no hubo "reconocimiento internacional" de Cataluña como Estado independiente.

"Lamentablemente no podremos votar favorablemente", ha anunciado.

Por su parte, la portavoz de JxCat en el Parlament, Mònica Sales, ha reconocido que la moción "ha desconcertado" a su grupo, ya que en 2017 se aprobó precisamente una ley de referéndum para amparar el 1-O: "No acabamos de entender el porqué de esta moción", ha afirmado.

Tras lamentar que la CUP no haya aceptado las enmiendas de JxCat, Sales ha dicho que su grupo comparte "el objetivo de la independencia, pero no la estrategia" de la moción, antes de añadir: "Lo que no podemos hacer es tirar cada uno por su lado".

Después de la intervención de Sales, Erra ha anunciado que había entrado una nueva petición de reconsideración de Vox, por lo que ha tenido que suspender la sesión para reunir la Mesa.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La enmienda de Vox modificaba tres palabras del texto de la CUP, por contener errores tipográficos u ortográficos en catalán.

El pleno se ha reanudado media hora después, con la intervención del diputado del PSC Ferran Pedret, mientras que la votación de las enmiendas debatidas esta mañana está prevista a partir de las 13:15 horas.