Vox muestra en Corao su apoyo a los ganaderos frente a "los perjuicios de la Agenda 2030 y del Pacto Verde Europeo"

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, y la diputada Sara Álvarez Rouco, acudieron este domingo a la feria de Corao para mostrar su "apoyo, como siempre, a los ganaderos, un sector muy perjudicado por los políticos negacionistas que no quieren ver la realidad de los perjuicios de la Agenda 2030 y del Pacto Verde Europeo al que sólo Vox se opuso".

"Además de todas esas exigencias y laberintos burocráticos que tanto les perjudica, los ganaderos también nos trasladan su preocupación por la enfermedad de la lengua azul y la necesidad de sacar al lobo del Lespre", ha dicho López en declaraciones remitidas a los medios.

Respecto al lobo, la parlamentaria incide en que el PSOE "no quiere plantar cara por no desdecir al gobierno nacional y se dedica a dejar pasar el tiempo mientras los daños no paran de aumentar".

Para la portavoz de Vox en el parlamento asturiano, "los ganaderos no se merecen un presidente que les dé la espalda de esta manera tan descarada".

"El gobierno de Adrián Barbón tiene como medida estrella el 'hay que esperar', pero ¿a qué? Así mientras el gobierno socialista espera, dialoga y llega a un falso consenso cada año perdemos explotaciones ganaderas", apuntilla.

Con todo, rechaza "ver cómo el gobierno socialista se pone de perfil". "Con Barbón a la cabeza ya se han dejado a cientos de ganaderos asturianos atrás que se han visto obligados a cerrar", concluye Carolina López.