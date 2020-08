Vox ve en la marcha del emérito otro paso del PSOE para liquidar la Monarquía

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha dicho no tener dudas de que la salida de España del rey emérito "es un paso más del PSOE y de Podemos para acabar con la Monarquía" dentro de los planes que tienen para "cambiar el régimen del 78".

Para el portavoz "el tema no es la Monarquía, es la unidad de España y la Monarquía es uno de los escollos", ha afirmado para conseguir esos objetivos.

También ha criticado la estrategia de los dos partidos de la coalición ante la marcha de Juan Carlos al afirmar que se trata de "un teatrillo, el viejo truco no de poli bueno y poli malo sino de poli malo y poli peor" y en este juego, ha afirmado en una entrevista en Tele 5, "Podemos es el tonto útil" de los socialistas.

"El mismo gobierno que ha estado presionando a Zarzuela para que saliera Don Juan Carlos es el que luego dice que esta huyendo, ¿pero huyendo de qué?", se ha preguntado.

Y en ese sentido ha subrayado que el rey emérito es una persona adulta, retirada de la vida pública, que no recibe subvención institucional y no tiene por ahora causas pendientes: "Se va voluntariamente porque le da la gana y no hay más que valorar".

Los que para Espinosa de los Monteros "están huidos de verdad son todos los enemigos de España que están apoyando este gobierno" y no el rey, ha dicho citando, entre otros, "al señor Puigdemont, los narcotraficantes que apoyan los gobiernos bolivarianos y los etarras". EFE