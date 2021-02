Vox Madrid reitera que no permitirá "la ruina"de hosteleros y que no habrá Presupuestos hasta que levanten restricciones

El Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid ha insistido este viernes en que no va a permitir "la ruina" de los hosteleros y que no se sentarán a negociar los Presupuestos regionales para 2021 hasta que les levanten las restricciones.

"En Vox lo tenemos claro. Debemos hacer un plan a largo plazo para combatir al virus sin asfixiar a nuestros comerciantes y hosteleros. Madrid debe protegerse, pero no se puede detener. No vamos a permitir la ruina de nuestros comerciantes y hosteleros", han trasladado desde Vox Madrid en su cuenta de Twitter.

Hoy, el vicepresidente, Ignacio Aguado, ha lanzado a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que si hay restricciones en la autonomía "no es un capricho" sino una "necesidad" impuesta por la Consejería de Sanidad para frenar el coronavirus.

No obstante, desde Vox han insistido en que lo tienen "claro": "Hasta que no se levanten las restricciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid a la hostelería no habrá negociación de Presupuestos".