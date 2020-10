Vox Madrid pide que no se trate por igual a "zonas contagiadas de las que no lo están": "Limitan las libertades"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha criticado este viernes las nuevas medidas restrictivas de la Comunidad de Madrid que prohíbe las reuniones de 00 a 6 horas porque tratan por igual "a las zonas contagiadas de las que no lo están", limitando las "libertades" de los madrileños.

Así lo ha trasladado Monasterio tras su visita, junto con el eurodiputado y vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, a varios centros educativos y sanitarios de Majadahonda. Allí, ha lamentado las restricciones que están sufriendo todos los españoles "por la negligencia de Sánchez y su Gobierno, que no ponen recursos para el rastreo, test o carpas en la calle".

"¿Cómo vamos a controlar en Madrid quién es conviviente de quien no? ¿Van a venir a preguntarnos con quién estamos? ¿Van a restringir hasta ese punto la libertad de los españoles? No podemos estar tratando igual a zonas contagiadas de las que no. ¿Por qué se restringe la movilidad y la libertad de 00 a 6 horas en todas las áreas con distintos grados de incidencias de contagios?", ha lanzado.

En este punto, ha incidido en que se deberían estar haciendo test en todos los distritos y barrios de Madrid y ha pedido "menos confinar y más rastrear". A su juicio, la solución no pasa por restringir libertades sino "por no tratar por igual al contagiado del no contagiado".

Por último, ha recordado que presentaron un recurso al TSJM contra el estado de alarma por restringir estas libertades y ha afeado a la presidenta que lo haya retirado. "Ha debido de llegar a un acuerdo con el ministro Salvador Illa", ha ironizado.