Vox y Cs llevan esta semana al Pleno del Congreso la reprobación de Interior por los acercamientos de presos de ETA

El Ministerio ya ha movido al 80% de los reclusos y ambos partidos piden saber si todo responde a pactos con Bildu

Vox y Ciudadanos someterán esta semana a votación del Pleno del Congreso sendas mociones para tratar de reprobar al Ministerio del Interior por su política de acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco y Navarra.

Ambos escritos, recogidos por Europa Press, son consecuencia de los debates que los dos partidos mantuvieron el pasado miércoles con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al que recriminaron los acercamientos de presos de ETA que cada viernes desde hace meses anuncia su departamento.

En concreto, el pasado viernes la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias autorizó otros seis acercamientos de presos de ETA más, siento ya 160 etarras trasladados de prisión por el Gobierno de Pedro Sánchez, es decir, el 81% de los 197 que cumplen condena por delitos de terrorismo.

En concreto, Vox planteará directamente "la reprobación" del ministro "por su incapacidad e incompetencia", así como por "su política de acercamientos y progresiones de grado y demás beneficios otorgados a presos de ETA", y por lo que consideran "permisividad con la celebración de actos de homenaje" a los etarras.

Los de Santiago Abascal también quieren que el Congreso obligue al Gobierno a mantener la política de dispersión de presos de ETA y a prohibir todos los homenajes a etarras, ya sean fallecidos o excarcelados.

Proponen asimismo una modificación de la Ley de Víctimas para incluir multas de 200 a 150.000 euros para todas las personas físicas o jurídicas que participen en actos de enaltecimiento o justificación de delitos terroristas y sus autores.

Por último, Vox quiere que se inste al Gobierno llevar a cabo "una deslegitimación del terrorismo" de ETA mediante la utilización de "un lenguaje claro y nítido que no deje la más mínima duda de una organización terrorista llamada ETA", que ha provocado 856 víctimas mortales, miles de heridos y miles de amenazados y desplazados.

BILDU, "HEREDERO DEL TERRORISMO"

Ciudadanos, por su parte, pretende que el Congreso "repruebe la política de acercamiento de presos etarras" y que el Gobierno se comprometa a no acercar a ningún preso que no acredite su arrepentimiento "de manera explícita e indubitada, más allá de cartas tipo y formularios estandarizados", y que no muestre su "total disposición" a colaborar con la Justicia.

Asimismo, el partido naranja exige al Gobierno dejar claro si esos traslados se llevan a cabo "a cambio de apoyos parlamentarios de Bildu", partido al que considera "heredero del terrorismo y que aún no ha condenado su violencia".

Y además del debate de estas dos mociones, Vox tiene previsto sacar el tema de los acercamientos de etarras con una pregunta el miércoles al ministro por parte del diputado Ignacio Gil Lázaro: "¿A quién pretende engañar cuando afirma que no existe un pacto de Gobierno con Bildu para el traslado de presos de ETA a las presiones vascas?", figura n el enunciado registrado.