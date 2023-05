Vox intentará que se anulen las actas de concejales condenados por terrorismo

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha instado al PP a no ponerse "de perfil" a la hora de apoyar la ilegalización de EH Bildu y ha indicado que su partido intentará que se puedan anular las actas de concejales que fueron condenados por terrorismo.

Espinosa ha indicado en rueda de prensa este martes que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, "no ha tenido a bien reconsiderar su decisión" de que no se tramite por procedimiento urgente la propuesta de resolución de Vox para instar al Gobierno a solicitar la ilegalización de EH Bildu.

Ante ese hecho y ante la posición del PP de pedir al Gobierno que impulse un estudio de medidas jurídicas por parte de la Abogacía del Estado y la Fiscalía General, Espinosa ha añadido: "El PP pide a los demás, jueces y fiscales, que actúen, pero se trata de que los políticos hagamos política".

"Si no llegamos a tiempo para estas elecciones porque esta casa ha decidido no tramitarlo porque no hay voluntad política de los demás, seguiremos adelante para intentar impedir que se presenten a las siguientes elecciones, e incluso, si procede, ya lo estudiaremos, anular los posibles resultados que obtengan antes de que tomen posesión, o después si es necesario, de sus actas de concejales", ha agregado.

El portavoz parlamentario de Vox ha remarcado que su partido ofrece "claridad" frente "a los terroristas, a los que les amparan y a los que no hacen nada y se ponen de perfil".

A su juicio, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "se pone de perfil con este asunto y con muchos más".

"Los políticos tienen que hacer política, no dejar a los demás que la hagan; si no lo haces es porque te estás poniendo de perfil", ha reiterado, al criticar que el PP pide que Abogacía del Estado y Fiscalía General sean las instituciones que exploren las posibilidades jurídicas para que los condenados por terrorismo no sean elegibles aunque hayan cumplido sus penas.

Acerca de la renuncia de siete candidatos de EH Bildu a recoger el acta, Espinosa ha indicado que "demuestra que había terroristas en las listas de Bildu" y que "la presión" de Vox y algunas asociaciones de víctimas ha llevado a "una pequeña victoria", aunque "la batalla no es esa", sino "la ilegalización" de Bildu.