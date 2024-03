Vox insiste en exigir el cambio de la leyes que "no funcionan" en la lucha contra la violencia de género

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha insistido este miércoles, tras los últimos casos de violencia machista y vicaria que se han producido en Andalucía, que es necesario cambiar esas leyes que están demostrando que "no funcionan" en la lucha contra estos hechos.

En rueda de prensa, Gavira ha señalado que "la responsabilidad de estas leyes que existen en España y que no resuelven el problema que sufren las mujeres tienen nombre y apellido": "Es responsabilidad de quienes hicieron esa ley, el PSOE, y de quienes la mantuvieron cuando estuvieron en el Gobierno, el PP".

Ha acusado al PP de que "cada vez que hay elecciones, dice que quiere cambiarlas, pero luego las mantienen", como ha hecho en Andalucía.

Para el portavoz Vox, socialistas y populares "son los responsables de lo que está sucediendo y de que se sigan manteniendo leyes que no protegen a las mujeres".

"En Vox vamos a seguir trabajando y haciendo propuestas de puro sentido común para que la ciudadanía andaluza y española conozca que existen otras alternativas posibles", ha dicho Gavira, para quien "no basta con una ley que no da resultado". Ha abogado por el endurecimiento de las penas para los agresores o la derogación de leyes como la de género, la del 'sí es sí' o la trans, que "no protegen a las mujeres y las arrinconan".