Vox insiste a Ayuso que Cs "no es el mejor socio" para "hacer frente a la izquierda sin complejos" y pide elecciones

Sobre Cs: "A quien no tiene principios no puedes exigirle fidelidad"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha insistido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que Cs "no es el mejor socio" de Gobierno para "hacer frente a la izquierda sin complejos" y le ha vuelto a plantear convocar elecciones.

En una entrevista con 'esRadio', recogida por Europa Press, Monasterio ha indicado que si Ayuso ve "riesgo" de moción de censura no se pueden "arriesgar" a que el PSOE la presente con "algunos de Ciudadanos". "No podemos dar un paso a atrás, hace falta en Madrid un Gobierno que no esté mirando a la izquierda. Le pido a Ayuso que esté segura del Gobierno que tiene, porque lo que viene es complicado y sería preferible ir a elecciones", le ha vuelto a proponer.

A su juicio, la formación 'naranja' siempre "hace un quiebro en el último segundo", y ha recordado que cuando cerraron un pacto de rebaja de impuestos con el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, fue Cs quien "deshizo el acuerdo para no estar con Vox en la firma" afectando "gravemente a los ciudadanos".

"Nuestro apoyo a Ayuso es clarísimo. Podemos consolidar Madrid y a Cs lo que le pasa es que no tienen principios y no saben dónde están y al que no tiene principios no puedes exigirle fidelidad en las ideas, porque Cs arranca de un entorno muy de izquierdas", ha lanzado la líder de Vox en Madrid.

Para Monasterio, este no es un momento que admita "dudas" sino que hay que tener "los objetivos claros" y unos políticos que "se dediquen a gobernar sin mirar por el retrovisor a la izquierda con políticas progres". "La izquierda viene a por nosotros, estamos para hacer frente a la izquierda por eso nuestro apoyo a Ayuso es clarísimo (...) La izquierda no puede entrar en la Comunidad y para eso Cs no es el mejor socio, más cuando hemos visto la dificultad que tiene para llegar a acuerdos con Ayuso", ha insistido.