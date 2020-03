Vox incrementa sus críticas al Gobierno: "Pediremos responsabilidades por cada vida que se pierda"

Vox ha subido el tono este jueves de sus críticas al Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus y ha centrado sus ataques en el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, a quien ha acusado de utilizar la actual crisis sanitaria para "aumentar su poder" e intentar "salvar su imagen política".

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha difundido este mensaje en un videocomunicado después de la rueda de prensa de Pablo Iglesias y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Palacio de la Moncloa para dar cuentas de las últimas medidas para hacer frente al COVID-19.

"Iglesias es un hombre con infinitas ansias de poder pero débil", ha advertido Buxadé, que le ha acusado de "apropiarse" de unas medidas que "él no ha pensado, no ha impuesto y no sabe implementar". A su juicio, su único objetivo es "servirse de la incertidumbre y la parálisis" para "aumentar su poder en el Gobierno y continuar con su agenda golpista".

El dirigente de Vox cree que el Gobierno sabía "hace semanas" que la crisis del coronavirus llegaría a España pero "ocultó información" animando a los ciudadanos a participar en las manifestaciones feministas del 8 de marzo. "El Gobierno sabía que había riesgo de que nuestra sanidad se desbordara pero no tomaron medidas preventivas hasta que ya era demasiado tarde", ha reprochado.

"Iglesias es el responsable de todas las medidas que el Gobierno no adoptó, de la emergencia sanitaria y de la emergencia social y no puede venir a hacernos un discurso de oposición cuando él estuvo sentado sin mascarillas saltándose la cuarentena en el Consejo de Ministros", ha atacado.

Y además Podemos "llamó a la turba" este miércoles a participar en la cacerolada contra el Rey Felipe VI, "una de las principales instituciones de la nación". "Lo únco que quiere es dividir", ha insistido subrayando que Iglesias no quiere "proteger a los débiles" sino "utilizarlos como escudos humanos para protegerse él y aumentar su poder".

Pese a todo, se ha mostrado seguro de que "España prevalecerá" y usará la fuerza que le dará superar esta crisis para "exigir responsabilidades a quienes intentaron utilizarla para salvar su imagen política y aumentar su poder". "España prevalecerá porque ahora, como siempre, los españoles están por encima de sus peores gobernantes", ha enfatizado.