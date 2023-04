Vox Guadalajara fija su objetivo en ganar las elecciones y la confianza ciudadana y promete política "cercana"

El candidato de Vox a la Alcaldía de Guadalajara, Javier Toquero, ha declarado que el propósito de su formación es ganar las elecciones "allá donde se presenta" y también conseguir la confianza del ciudadano, algo que ve posible en la capital.

"En Vox no nos planteamos ningún objetivo que no sea ganar las elecciones y la confianza del ciudadano", ha abundado en una entrevista a Europa Press el candidato de la formación que lidera Santiago Abascal.

Defiende una candidatura compuesta por personas que están vinculadas a Guadalajara, una lista que la compone gente que tiene "capacidad, trabajo, honestidad e intención de hacer lo mejor por esta ciudad".

En el supuesto de ganar las elecciones, tiene claro que para poner de nuevo la ciudad "en marcha" harían falta medidas muy diversas y "en Vox no vamos a prometer nada que no vayamos a acometer", algo que, en su opinión, no está pasando ahora, lamentando que los políticos que actualmente están en el Gobierno municipal se hayan limitado a "llenar de obras" la ciudad "en el último momento, para que parezca que han hecho algo".

Toquero ha hecho referencia a proyectos que como el del Mercado de Abastos, que "después de todo el jaleo que se montó, sigue cerrado", y ha renegado de que haya habido que esperar cuatro años para ver una rotonda en el puente del río Henares.

No atribuye ningún logro al Gobierno de coalición actual (PSOE y CS) sino más bien un "fracaso" de legislatura. "A la vista salta que los logros que nos anunciaron hace cuatro años todavía no están hechos: Guadalajara no es una ciudad limpia, no es una ciudad segura y si ha habido alguna obra ha sido menor".

Como cabeza de lista ha incidido en que ellos salen a ganar las elecciones, aunque sí ha precisado que Vox "nunca pactará ni con el PSOE ni con el partido comunista" y se ha mostrado también muy alejado de la formación Aike, aclarando que sus votantes conocen que si en algún caso tienen que llegar a pactar "lo harán bien".

Asegura que su formación tiene un rodaje hecho y llegan a la campaña electoral preparados para hacer su trabajo, una tarea que pasa por seguir visitando los barrios, a los comercios y hablar con los vecinos para conocer sus problemas y "conseguir" solucionarlos". "Nuestra política va a ser cercana, vamos a enfocarnos en lo que necesite cada barrio de la ciudad", ha concluido, tras remarcar que conseguirán que Guadalajara sea una ciudad segura y con calidad de vida.