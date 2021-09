Vox exige que se respete el derecho a no vacunarse y a no revelar si se está vacunado: "Libertad"

El portavoz de la dirección nacional de Vox, el eurodiputado Jorge Buxadé, ha defendido este lunes el derecho de los ciudadanos, incluyendo los padres de menores, a no vacunarse contra el coronavirus y a no desvelar si se está o no inmunizado. "Nuestro posicionamiento es la libertad", ha proclamado en rueda de prensa en la sede del partido.

El pasado día 17, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ya se negó a desvelar en una entrevista radiofónica si se había vacunado: "No voy a contestar a esa pregunta", zanjó, subrayando que los ciudadanos deben tener libertad para tomar la decisión que consideren oportuna.

Buxadé ha insistido en que hay muchos ciudadanos que quieren vacunares y que el Gobierno debe garantizarles la vacuna e incluso, a su juicio, debería facilitarles la posibilidad de elegir la marca. "Y para todos los que no quieren vacunarse, que también se les garantice y que no se establezcan restricciones fundamentales", ha añadido.

El dirigente de Vox considera que con la pandemia ya se han provocado "terremotos" como un confinamiento de la población o un estado de alarma declarado inconstitucional, y ahora parece que se intenta que "los datos sanitarios dejan de ser privados" y que se diga si se está vacunado e incluso se establezcan restricciones en caso contrario.

"Y nosotros decimos Libertad, para los adultos y para los menores, cuyos derechos los ejercitan sus padres", ha remachado, rechazando restricciones para aquellos que no quieran vacunarse.