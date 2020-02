Vox exige el cese de Montero por bloquear ayudas a Murcia para el Mar Menor

El grupo parlamentario de Vox en el Congreso ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el cese inmediato de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por impedir que Murcia reciba 320 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para recuperar el Mar Menor.

"El Gobierno socio-comunista de Sánchez discrimina a los murcianos por razones claramente ideológicas", ha denunciado el partido de Santiago Abascal, que ha advertido de que "tras intervenir las cuentas de Andalucía, Sánchez carga contra otra región donde no gobierna el PSOE".

Frente a este "sectarismo sin vergüenza", Vox ha presentado una proposición no de ley para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor.

Según explica en la iniciativa, la ministra de Hacienda ha bloqueado "de forma artificial y caprichosa" los créditos a bajo interés para la regeneración de la zona.

Ha criticado la "excusa peregrina" dada por Montero, que en una entrevista en Antena 3 ha dicho hoy que los dirigentes autonómicos de Murcia llevan unas cuentas públicas que son "una huida hacia adelante", con un déficit "muy disparado", proveedores que no pueden cobrar y un nivel de endeudamiento superior a la media.

Para Vox, esta explicación tiene "un demencial trasfondo de sectarismo" hacia quien no le vota, además de una "falta de patriotismo en un momento crítico para la comarca murciana y su industria, agricultura y turismo".

"Ante la dejación de funciones y la mala fe irresponsable de este Gobierno, creemos que la ministra responsable de este acto impropio de un gobierno occidental y que atenta contra los más elementales principios democráticos debe ser inmediatamente cesada", subraya la proposición de ley.

En su opinión, la "irresponsable gestión" de Montero solo tiene por objeto "castigar a una zona de España donde no votan a su partido", desgastar al Gobierno local y "ver si así logran el voto o, si no, el correctivo a las regiones que no quieren socialcomunismo".

Además del cese la ministra, Vox pide que se inste al Gobierno a hacer las gestiones necesarias para recuperar los 320 millones euros del BEI y poner en marcha los mecanismos necesarios para que esos fondos lleguen cuanto antes a la "comarca devastada".