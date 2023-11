Vox exige acometer "de manera inminente" la mejora de la carretera AS-323 que conecta Langreo y Siero

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha apremiado este martes al Principado "a cumplir una demanda histórica de los vecinos y acometer, de manera inminente, la mejora y adecuación de la carretera AS-323 que conecta los municipios de Langreo y Siero".

Se trata de una vía "peligrosa", que da servicio a más de 2.000 vecinos de Tuilla, Carbayín, Campanal o Mosquitera, que presenta, entre otras deficiencias, "grandes baches, desprendimientos de ladera, grietas en la calzada y hundimientos", señala.

Por ello, "frente a la impasividad del gobierno de Adrián Barbón y sus socios comunistas, el Grupo Parlamentario Vox ha elevado las quejas de los vecinos a la Cámara asturiana y ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Ejecutivo a poner fin a la demanda vecinal y llevar a cabo de manera urgente el mantenimiento de dicha vía", según ha indicado la portavoz de Vox, al tiempo que ha lamentado que la carretera AS-323 sea "una muestra más de la dejadez" y "falta de mantenimiento e inversión" del Principado en su red viaria.

En este sentido, López ha recordado que la vía, conocida como Vega-Carbayín, "recorre 7,1 kilómetros que discurren por un trazado serpenteante y estrecho, muy deteriorado y que, en época invernal es aún más complicado y arriesgado circular" porque "no cuenta con ningún sistema que ayude a canalizar el agua, lo que trae consigo la aparición de placas de hielo con el riesgo que supone para los conductores".

De hecho, la portavoz de Vox remarca que "el mal estado de la carretera obliga a muchos vecinos de la zona a dar un rodeo y buscar vías alternativas". Sin embargo, según recuerda Carolina López, "no es una opción al alcance de todos ya que muchos de ellos no tienen otra manera de llegar o salir de sus localidades que arriesgando sus vidas", concluye la diputada, que pide el apoyo de todos los grupos políticos de la Junta General a la Proposición No de Ley de Vox en favor de los usuarios de esta vía.