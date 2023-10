Vox espera reconducir "más pronto que tarde" sus discrepancias con el PP en Baleares

La dirección nacional de Vox respalda la decisión de sus diputados autonómicos en Baleares de tumbar el techo de gasto presupuestario para el próximo ejercicio y espera que "más pronto que tarde" se reconduzcan las discrepancias con el PP sobre la libre elección de lengua en la enseñanza.

"Seguimos con la mano tendida", ha asegurado este miércoles en una rueda de prensa la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, en la que ha anunciado la presencia mañana en Palma del secretario general de su partido, Ignacio Garriga.

En el pleno del Parlamento balear de este martes, Vox frenó los presupuestos para 2024 al tumbar junto a la oposición de izquierdas el techo de gasto planteado por el Ejecutivo del PP, un enfrentamiento que pone en cuestión el pacto de legislatura entre ambos partidos que permitió la elección como presidenta de la popular Marga Prohens.

Los diputados de Vox rechazaron la propuesta presupuestaria después de que el PP se abstuviera en una proposición no de ley de los de Santiago Abascal para implantar en todos los cursos la libre elección de lengua desde 2025.

A preguntas de los periodistas, la portavoz de Vox en el Congreso ha asegurado que siguen negociando con el PP para sacar adelante tanto los presupuestos del próximo año como la libre elección de lengua en la enseñanza.

"Es lo lógico entre dos partidos que sostienen un gobierno", ha defendido y ha insistido en la "obligación" de cumplir con el "mandato de las pasadas elecciones".

En una conversación posterior con los periodistas, Millán ha dicho que confían plenamente en que en las "próximas horas" se puedan resolver estas diferencias.

Preguntada si la decisión de no apoyar el techo de gasto es un aviso, ha señalado que no sabe "si es un aviso o no" al PP, pero ha subrayado que lo que se promete se debe cumplir, "sobre todo si te apoyas en Vox para gobernar".

Durante la rueda de prensa, la portavoz de Vox ha informado de que han presentado una proposición no de ley en la que exige una única prueba de la EBAU que "garantice la igualdad de los alumnos españoles en todo el territorio nacional".