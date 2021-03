Vox espera que las diligencias a Echenique sirvan para que "políticos irresponsables" dejen de "incitar" a la violencia

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha celebrado este jueves la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de incoar diligencias de investigación penal contra el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, y espera que sirva para que "políticos irresponsables" dejen de "incitar" a la violencia y al "terrorismo callejero".

La decisión de la Fiscalía parte de un 'tweet' publicado por Echenique y dirigido a quienes participaron en los primeros disturbios pidiendo la excarcelación del rapero 'Pablo Hasél' en varias ciudades españolas.

"Hay muchos políticos irresponsables que durante demasiado tiempo han incitado a la violencia sin consecuencias", ha denunciado el dirigente de Vox sosteniendo que esto no puede seguir así y es "buena noticia" que los jueces vayan a decidir sobre el asunto.

Espinosa de los Monteros ha dejado claro que "no puede estar a la vez en el Gobierno y en la oposición", igual que no se puede estar en el Ejecutivo y "a la vez incitando el terrorismo callejero". "Es muy grave que miembros de partidos que están en el Gobierno inciten al terrorismo callejero y esto no puede pasar sin consecuencias", ha sostenido.

Según ha recordado, los comerciantes "han sufrido mucho" durante el último año como consecuencia de la pandemia y encima ahora tienen que ver cómo "asaltan las calles, queman comercios o machacan vitrinas sin que haya detenidos ni responsables".