Vox espera que Batet no ceda a "presiones", ejecute la sentencia y Alberto Rodríguez sea inhabilitado

El vicepresidente cuarto de la Mesa del Congreso, Ignacio Gil Lárazo, de Vox, espera que la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, no ceda a "presiones groseramente extrajurídicas" y ejecute la sentencia del Tribunal Supremo inhabilitando al diputado de Podemos Alberto Rodríguez, porque, según remarca, eso es lo que ella misma ha anunciado que iba a hacer durante la reunión que ha celebrado este jueves la Mesa del Congreso.

Desde la Presidencia de la Cámara se ha informado de que Batet será la que tome una decisión, dado que esa es su competencia, pero que, por lo pronto, lo único que va a hacer es dirigirse al Supremo pidiéndole que le aclare el alcance de la sentencia contra Rodríguez.

"Confiamos en que Batet esté en su sitio y haciendo prevalecer la separación de poderes", ha comentado Gil Lázaro en rueda de prensa en la Cámara Baja.

De su lado, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha llegado a congratularse de que la presidenta haya optado por "la prevalencia del Estado de Derecho" dejando claro en la Mesa que las sentencias "ni se votan ni se interpretan", sino que se "ejecutan", y que "no quiere alentar un conflicto entre las instituciones del Estado".

BATET BUSCABA UNANIMIDAD

Gil Lázaro ha explicado que Batet ha intentado lograr la "unanimidad de la Mesa" para solicitar aclaración al Supremo, pero que su grupo se ha opuesto y, como el PP, ha defendido que se ejecute la sentencia de forma inmediata y se suspensa a Rodríguez en su condición de diputado.

El vicepresidente cuarto de la Mesa también ha recordado a Batet durante el encuentro que la decisión final sobre la ejecución le corresponde a ella y no a la Mesa, tesis que, según ha remarcado, ha corroborado el secretario general de la Cámara.

Ha sido en ese momento, según Gil Lázaro, cuando Batet ha comunicado a sus compañeros que ella tenía "claro" desde antes de recibir el oficio del Supremo, y "mucho más claro" después, que la sustitución de la pena de prisión por la de multa no deja sin efecto la de suspensión del derecho del sufragio pasivo, es decir, que la sentencia acarrea la inhabilitación sobrevenida del diputado canario.

NO ES BATET QUIEN QUITARÍA EL ESCAÑO

Gil Lázaro ha dicho esperar que Batet no haya cedido a "presiones" externas que hayan querido forzarle a hacer una cosa distinta a lo que, según su versión, ha anticipado que haría durante la reunión de la Mesa: dirigirse al Supremo para comunicarle que ejecutaba la sentencia contra Rodríguez.

"Espero que no haya cedido a presiones groseramente extrajurídicas, pero sí es así, pediremos explicaciones", ha enfatizado Gil Lázaro, quien, no obstante, ha querido dejar claro que, si ejecuta la sentencia, no será Batet quien le quite "a un diputado su escaño".

"Es el Supremo el que condena a un ciudadano que es diputado a una pena accesoria de inhabilitación sobrevenida y por tanto la pérdida del escaño. La presidenta hace lo único que puede hacer, poner en marcha el procedimiento de intendencia para hacer ejecutivo ese fallo en la parte que corresponde a la institución parlamentaria que es comunicarle la pérdida del escaño", ha resumido Gil Lázaro.