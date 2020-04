Vox dice que es el único que pide más cantidad para donar contra COVID-19

La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha dicho este martes que su grupo ha sido el único en pedir que a los tres millones de euros de ahorro que donará la Cámara para hacer frente al coronavirus se sumen las "dietas" de los desplazamientos, así como las subvenciones a grupos.

Olona, en rueda de prensa telemática al término de la Junta de Portavoces, ha destacado que en el debate que al respecto se ha producido en la Mesa sólo Vox ha defendido que se done más dinero.

Durante la reunión los nueve integrantes de la Mesa (tres del PSOE, incluida la presidenta, Meritxell Batet; tres de Unidas Podemos; dos del PP y uno de Vox) han analizado un informe encargado a los servicios jurídicos sobre qué puede hacer el Congreso para hacer donaciones que ayuden en la lucha contra la pandemia.

El informe, indica una nota de prensa de la Cámara, ha dejado claro que no se puede dejar de abonar al diputado la asignación constitucional que les corresponde (no es un sueldo), las indemnizaciones que también les corresponde para cubrir los gastos de sus funciones (no son dietas) y los complementos según cargo. Son derechos adquiridos, recalca los letrados.

Así que la propuesta que ha planteado Batet ha consistido en donar tres millones de remanente de tesorería, es decir, de ahorro. Se ingresarán en una cuenta del Tesoro para dicho fin.

Todos los grupos han votado a favor, pero Vox se ha desmarcado con una petición posterior: que además se incluyan las "dietas" (las indemnizaciones) y las subvenciones de los grupos, que es también un derecho establecido en el reglamento de la Cámara. Nadie lo ha apoyado precisamente por eso.

"Lamentamos que nos hayamos quedado solos", ha concluido Olona.