Vox dice que el ganador ha sido "la verdad que ha contado Monasterio" sobre la política social en la CAM

El vicepresidente Primero de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha defendido que el ganador del debate electoral ha sido "la verdad que ha contado Rocío Monasterio" sobre la política social en la Comunidad de Madrid, que es "extensible" a toda España.

Así lo ha señalado en declaraciones difundida a los medios tras la celebración del primer debate electoral de la campaña a los comicios madrileños y tras recordar el mensaje del polémico cartel que la formación ha colgado en la estación de Cercanías de la Puerta del Sol contra los menores extranjeros no acompañados: "4.700 euros mientras que los viudos y viudas de España a veces solo cobran 426 euros al mes".

"Ha quedado de manifiesto que la única alternativa patriótica y social, tanto al consenso 'progre' como a esa izquierda radical es Vox", ha enfatizado Buxadé, al tiempo que ha recalcado que "solo queda Vox en la defensa de la libertad". Así, ha mencionado que la aspirante de Vox es la única que ha pedido finalizar el toque de queda de forma inmediata, acabar con los cierres de la hostelería y con los confinamientos arbitrarios en todo el territorio.

Buxadé, en esta línea, ha añadido que "si no hay seguridad no hay libertad", que "no hay tampoco libertad si no hay trabajo para los españoles", "si las familias no están defendidas", "si no hay libertad tampoco en la educación y acabamos con el adoctrinamiento de los activistas políticos en las escuelas", ha enfatizado.

"Rocío Monasterio ha demostrado que la alternativa en Madrid y en toda España es Vox y, por tanto, vamos a proteger Madrid con un voto seguro el día 4 de mayo", ha zanjado el dirigente de Vox.