Vox diagnostica a Almeida "bipolaridad entre su condición de alcalde y de cumplidor de órdenes de 'Génova'"

El secretario general de Vox y portavoz de este partido en el Consistorio madrileño, Javier Ortega Smith, ha asegurado este viernes que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, tiene "bipolaridad entre su condición de alcalde y de absoluto cumplidor de las órdenes de 'Génova'".

"Él si tiene bipolaridad entre su condición de alcalde y su condición de absoluto cumplidor de las órdenes de 'Génova'", ha señalado, desde la Nave de Villaverde, tras acudir a la presentación del nuevo plan estratégico para la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Así ha respondido al alcalde, que ayer señalaba que Ortega Smith "tiene que priorizar ser portavoz en el Ayuntamiento o ser secretario general de Vox", y cree "complicado" que ambos se "compatibilicen".

Para Javier Ortega Smith, en su caso "no hay ningún problema" porque lo que dice como secretario general es lo que dice como portavoz. "Nuestro grupo siempre defiende lo mismo", ha apostillado.

Además, ha vuelto a acusar a Martínez-Almeida de "ponerse de rodillas con la Agenda 2030 y no querer saber aceptar que Madrid no quiere saber nada de la izquierda, ni en siglas ni en políticas". "Mientras que siga en esa línea, lamentablemente que con nosotros no cuento", ha reiterado.