Vox se desvincula del chat de exmilitares y no juzga su contenido: Es privado

Vox se ha desvinculado este miércoles del chat de exmilitares en el que uno de sus participantes se refiere al fusilamiento de 26 millones de españoles, una conversación que le es "completamente" ajena, a pesar de que no ha condenado su contenido, ya que, asegura, no juzga conversaciones privadas, porque es contrario a difundirlas.

Así lo ha defendido el portavoz de este partido en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, tras la publicación este miércoles por parte de Infolibre del chat, una información que ha provocado un agrio debate en el Congreso entre los de Santiago Abascal y el diputado socialista Odón Elorza.

Nunca diría que Odón Elorza es un pederasta porque tenga amigos pederastas; nunca diría que Odón Elorza ha abusado de menores porque tenga amigos que han abusado de menores; a lo mejor en sus chats, que no conocemos, se dicen cosas así, ha espetado el portavoz de Vox después de que el socialista haya vinculado a su partido con el chat.

Y, tras acusar a medios de comunicación de buscar la misma conexión, se ha dirigido a dos de los informadores que le han preguntado para decirles que, si cogiesen sus móviles y difundiesen sus conversaciones privadas, habría bromas o memes con los que no se sentirían representados.

En el chat de exmandos del Ejército "no se encuentra" ningún miembro ni afiliado de Vox, y el partido desconoce el contenido de esta conversación, ha agregado.

Respecto al audio del líder de la formación, Santiago Abascal, enviado por uno de los participantes, Espinosa de los Monteros ha explicado que se trata de un mensaje génerico difundido en miles de chats, donde únicamente saluda. No conocerlo es, a su juicio, "estar un poquito al margen de la realidad".

La responsabilidad de una persona se limita, a juicio de Espinosa de los Monteros, a "lo que uno escribe y dice en público", no a lo que dice en privado ni a lo que afirman sus amigos.

Vox rechaza la difusión de estas conversaciones y por eso no quiere opinar sobre su contenido. "Si digo que no quiero que se conozcan chats privados, no voy a ponerme a juzgar los contenidos de ese chat privado; si quiere, se lo explico de otra manera", ha espetado al ser vuelto a preguntar al respecto.

Este miércoles una información de Infolibre afirmaba que, en un chat de esos exmandos militares, el general Francisco Beca escribió que se quedaría corto fusilando a 26 millones de "hijos de puta".

El chat ha provocado un enfrentamiento durante el debate de presupuestos entre Vox y el diputado socialista Odón Elorza, que ha vinculado a los de Santiago Abascal con la carta enviada por exmilitares al rey Felipe VI descalificando al Gobierno.