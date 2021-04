Vox: TC se deslegitimará si resuelve antes sobre Cantó que sobre la pandemia

El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, ha dicho este lunes al Tribunal Constitucional que "quedará absolutamente deslegitimado" si resuelve antes el recurso de Toni Cantó por su exclusión de las listas electorales del PP de Madrid que los recursos contra los estados de alarma por la pandemia.

En una rueda de prensa, el portavoz del comité de acción política de Vox ha considerado que el TC no puede resolver con anterioridad "el asunto particular de una concreta lista electoral de un concreto partido que la posible vulneración de derechos y libertades masiva", porque si lo hace "estará deslegitimado" en su función de máximo garante de derechos y libertades.

Buxadé ha recordado que Vox lleva varios meses a la espera de que el Constitucional resuelva sus recursos y ha reiterado esa comparación al ser preguntado sobre la reclamación del exdiputado de UPyD y Ciudadanos, sobre la que tan solo ha opinado que "hay que cumplir la ley".

El eurodiputado y vicepresidente de acción política de Vox ha pedido penas de prisión de dos a tres años para quienes con violencia trataron de impedir su mitin en Vallecas el miércoles, al entender que aquella acción estaría tipificada en el 514.4 del Código Penal.

Ha hecho extensiva esa petición para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como "responsable", pues Vox advirtió la víspera a las autoridades de la concentración "antifa" paralela y "tenían la obligación de impedir la comisión de un delito".

Al mismo tiempo, ha afirmado que los disturbios han "permitido que miles de madrileños vean que no hay más alternativa que Vox": "Cada piedra es una mesa informativa más, cada cascote es una carpa informativa más, cada insulto es un voto más".

Buxadé ha avanzado que Vox se manifestará el 1 de mayo junto al sindicato Solidaridad para "defender a los trabajadores españoles" de forma alternativa a las centrales "de clase, marxistas", a las que ve "vendidas" a "Pekín y el Foro de Davos".

Asimismo, ha instado a la reapertura de todas las plazas de toros con aforo al 50 %, y no solo la de Las Ventas el 2 de mayo, como prepara el Gobierno madrileño.

El portavoz de Vox ha preferido no desvelar si él se ha vacunado, al reservarse para sí mismo la libertad que reclama para todos los españoles de vacunarse o no y de decir en público si se han vacunado o no.

Ha lamentado que millones quieran y no puedan hacerlo debido, según ha dicho, a "la ineficacia de Bruselas, del gobierno de la nación y de los gobiernos regionales".

"Cuando la Unión Europea usurpa competencias soberanas de los estados miembros, la Unión Europea entra en crisis", ha opinado, antes de subrayar que la competencia sanitaria es exclusiva de los estados y que la Comisión Europea ha sido "engañada" por la industria farmacéutica.

También ha avanzado que los concejales de Vox en San Lorenzo del Escorial se opondrán a la licencia urbanística que el Gobierno va a solicitar para comenzar las exhumaciones en el Valle de los Caídos, ya que el partido está "por supuesto en contra". EFE