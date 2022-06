Vox desconocía la labor del exgerente del Ecyl y reconoce que una empresa se encargó de la selección de personal

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Menéndez, ha asegurado que el partido al que representa desconocía la labor del ya exgerente del Ecyl Javier Moreno Espeja y su vinculación con los cursos de igualdad en Valladolid, al tiempo que ha reconocido que una empresa se ha encargado de la selección de determinado personal que ha pasado a formar parte de las consejerías dirigidas por la formación de Abascal en la Comunidad.

En concreto, Menéndez ha asegurado que Moreno Espeja, quien presentó este lunes su dimisión como gerente del Ecyl tras menos de un mes en el cargo, no pertenecía a la estructura orgánica de Vox y no era afiliado, al tiempo que ha insistido en que desde la formación a la que representa no se pone "la mano en el fuego por nadie".

"Desde Vox vamos a llevar a cabo siempre las medidas necesarias para asegurar la limpieza de la acción política y la defensa de nuestros principios y la inmediata dimisión de esta persona como gerente del Ecyl es un ejemplo real", ha defendido, tras lo que ha insistido en que si se hubiera conocido la labor previa del exgerente del Ecyl no se le hubiera contado con él para ocupar el cargo.

En este punto el portavoz del Grupo parlamentario Vox ha reconocido que el proceso de selección de determinados altos cargos de la Junta fue encargada a una empresa y ha considerado que sería "deseable" revisar los criterios que se han tenido en cuenta para algunos nombramientos.

En concreto ha aclarado que ha sido Vox y no la Junta la que, "en un momento dado", ha contado con una empresa de selección de personal. "Hay parte de esa selección que se han cargado a una empresa de selección de personal, pero vamos, nada más extraño que en cualquier proceso de selección de una gran empresa, de hecho por eso existen este tipo de empresas", ha zanjado.