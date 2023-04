Vox denuncia "el problema constante" en las aulas de Olivares con "el sectarismo de demonizar a los varones"

El coordinador de VOX en Olivares, Francisco Campos, ha asegurado este sábado que "se hace eco de las legítimas y lógicas quejas de muchas familias olivareñas por el adoctrinamiento que están sufriendo los alumnos del Instituto Heliche".

"Es un problema constante en las aulas de Olivares. Obligan a los estudiantes a asistir para imbuirse de propaganda globalista en la que se demoniza por sistema a los varones. Este sectarismo es una vergüenza y vamos a apoyar a los padres que no quiere que envenenen las mentes de sus hijos. VOX es el único partido que habla claro sobre este tema", según una nota de este partido.

"VOX está para trabajar por y para Olivares. No comulgamos con las viejas y malas políticas cargadas de sectarismo. Hay que trabajar por el bien de nuestras familias y vamos a luchar por dar visibilidad a nuestros vecinos. Tenemos voluntad política para representar a nuestros vecinos olivareños y nos comprometemos a luchar para que no se liciten los llamados 'cursos de perspectiva de género' que no aportan nada a nuestro pueblo. Exigimos que dejen a nuestros hijos en paz", ha afirmado el coordinador.

VOX insiste en que "dentro de las aulas no debe haber ideología. Nuestros jóvenes merecen una buena educación, así como nuestros colegios e institutos no merecen ser usados como laboratorios progres".

Campos ha proclamado que "no vamos a ser indiferentes ante los problemas de Olivares. Nuestro pueblo merece un buen gobierno local y vamos a trabajar empezando por lo que importa. Nuestros recursos no pueden ni deben ir destinados a las imposiciones de la izquierda. Las familias de Olivares tendrán en VOX un acérrimo defensor".