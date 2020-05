Vox denuncia órdenes de Interior para frenar protestas y avisa: "Cuanto más intenten limitarnos, más lo haremos"

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha denunciado este martes instrucciones del Ministerio del Interior a la Policía Nacional para que reprima cualquier acto de protesta contra el Gobierno y ha avisado de que, cuanto más se intente limitar esta "libertad", más razones tendrán para seguir ejerciéndola.

Vox lleva días denunciando que la Policía reprime protestas espontáneas protagonizadas por los vecinos desde sus balcones o identifica a personas ataviadas con la bandera de España. Este martes, Espinosa de los Monteros ha señalado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el autor de estas órdenes y ha agradecido el "sentido común" con el que están actuando tanto los agentes como los ciudadanos.

A su juicio, el Ministerio del Interior está "extremadamente preocupado" por la "libertad" que están ejerciendo algunos españoles y envía a la Policía Nacional a "recortar" sus derechos. "Pero tendremos que hacer lo contrario; cuanto más intenten limitar la libertad de expresión, con más motivo tenemos que ejercerla".

En este punto, Espinosa de los Monteros ha llamado a los ciudadanos a expresar su rechazo al Gobierno en las manifestaciones convocadas por Vox el sábado día 23 en todas las capitales de provincia.

Según ha defendido, esas marchas cumplen con todas las garantías de seguridad y sanitarias al realizarse en vehículos particulares y por tanto no deberían ser prohibidas por las delegaciones del Gobierno. "Una persona en su coche es muy difícil que contagie a otra persona en su coche", ha resumido el portavoz parlamentario de Vox.

El partido liderado por Santiago Abascal considera que el derecho de manifestación no puede ser anulado con el estado de alarma y tampoco cree que sus marchas se vean afectadas por la resolución adoptada por el Tribunal Constitucional hace tan solo dos semanas en contra de una manifestación, también en coche, convocada en Vigo con motivo del 1 de mayo.

La secretaria general del grupo parlamentario, Macarena Olona, ha sostenido que la manifestación de Vigo no fue permitida porque no podía garantizarse el acceso a los centros sanitarios de la ciudad, algo que ha asegurado que no sucedería en el caso de las marchas convocadas por Vox.

Olona ha acusado al Gobierno de haber utilizado "de forma torticera" ese auto del Tribunal Constitucional y ha insistido en que las manifestaciones convocadas por su partido conciliarán "los derechos y libertades de los ciudadanos con la salud pública de todos".