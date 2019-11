Vox defiende que Marruecos no reciba "ni un euro" de España si no acata la soberanía de Ceuta y Melilla

El secretario general de Vox, Javier Ortega-Smith, ha asegurado este jueves en Ceuta que su partido exigiría a Marruecos, si tuviese capacidad de gobierno, "un reconocimiento claro, expreso y determinante" de la españolidad de las dos ciudades autónomas. "Si no lo hace, que estaría en su derecho, nosotros también en el nuestro para evitar que un solo euro más de los españoles termine en sus arcas", ha advertido.

Durante un mitin que ha reunido a unas 500 personas, el número dos de Vox ha lamentado que "una nación como Marruecos, que permite que se asalten nuestras fronteras, haya recibido recursos nuestros durante décadas", y ha ensalzado el papel de los "valientes" agentes que "nos defienden con honor y lealtad olvidados por los gobiernos".

"En la valla he vuelto a ver esta tarde", ha criticado, "el paradigma de nuestras fronteras: pocos guardias civiles en una garita que no permite ni resguardarse de la lluvia y enfrente unas instalaciones amplias, grandes y estupendas para los policías y los militares marroquíes, un país que nos amenaza y chantajea con la presión migratoria".

Durante su alocución, Ortega ha vuelto a defender que hay que quitar el doble vallado actual "porque no vale para nada" y la erección, en su lugar, de "un muro muy alto de 15 o 20 metros, muy resistente y muy lisito, para que nadie se haga daño escalándolo". "Proponemos pintarlo de verde con árboles para que dé buena imagen medioambiental", ha ironizado.

El dirigente de Vox ha cargado contra el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, que este jueves también ha visitado Ceuta, por el hecho de que "no se le caiga la cara de vergüenza" por cuestionar que las Fuerzas Armadas "colaboren" en la vigilancia de las fronteras. "En quien no confiamos es en él y en los políticos de pacotilla que no saben defenderlas", ha envidado antes de proponer dar carta blanca a las fuerzas de seguridad para usar "pelotas de goma, botes de humo y camiones cisterna con agua a presión, lo que haga falta".

El político madrileño también ha acusado al ministro de estar movilizando unidades especializadas de la Policía Nacional "para evitar que puedan ejercer su derecho al voto" y ha dicho que si Vox gobernase "lo primero que haríamos sería una ley electoral democrática en la que todos los votos valgan lo mismo", reformar el "voto rogado" y "garantizar que las urnas no se cierren hasta que llegue el último sufragio de nuestros militares desplegados por el mundo".

Ortega también se ha comprometido a que "todo el Grupo Parlamentario" de Vox en el Congreso priorizará la presentación de propuestas e iniciativas en favor de "cualquier parte de España donde la seguridad y la libertad estén en riesgo", concretamente para "Ceuta, Melilla, las costas andaluzas y Cataluña".

"La cuenta atrás para los caraduras que han estado viviendo de la demagogia política ha comenzado y cuando os hablen del voto útil preguntad a Ciudadanos si lo es, como en Melilla, para darle el Gobierno al PSOE y al partido musulmán [CPM]; y al PP si para echarse en brazos del PSOE, como en Ceuta. Lo útil", ha concluido, "es echarles de las instituciones cuanto antes".