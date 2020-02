Vox cuestiona al PP por aceptar el "rodillo" del PSOE en las comisiones

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa, ha denunciado este martes la exclusión de su grupo de las presidencias de las comisiones parlamentarias por el "rodillo" del PSOE y Podemos y ha cuestionado al PP por aceptar el reparto decidido por los grupos de gobierno.

En declaraciones a los periodistas tras la Junta de Portavoces, Espinosa ha incidido en que ya intuían que el PSOE les iba a "vetar" en el reparto de los puestos de responsabilidad en las comisiones, pero ha lamentado que otros grupos, en alusión al PP y "su filial de Cs", lo acepten.

"Una vez más el problema no es solo que se aplique el rodillo, sino que lo acepten otros", ha denunciado el portavoz de Vox, que, no obstante, ha admitido que aún no está cerrada la distribución final.

Pero ha precisado que están intentando negociar con el PP, aunque "no es fácil" por su "tendencia a ponerse más de acuerdo con el PSOE".

En su opinión, Vox debería ocupar el 15 por ciento de los puestos de acuerdo a su representación en el arco parlamentario, lo que le supondría contar con alrededor de cinco presidencias de comisiones, diez vicepresidencias y 16 secretarías.

"Sería lo lógico, lo sensato, se mire por donde se mire", ha subrayado Espinosa, pero ha añadido que "si entre todos los malos se ponen de acuerdo", es difícil que "los buenos" puedan acceder a puestos de responsabilidad.

Además del "veto" a Vox en las comisiones, Espinosa ha denunciado la distribución del número de preguntas orales al Gobierno, según el cual todos los grupos podrán hacer una pregunta y, a partir de ahí, las restantes serán repartida de forma proporcional a la representación.

En opinión del diputado, las sesiones de control se van a convertir en un "monólogo" de los grupos que apoyan al Gobierno.