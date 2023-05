Vox critica al PP por "usar de manera electoralista" el tranvía de Alcalá al "no decir cuándo acaban las obras"

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Juan Carlos Sánchez, ha acusado al PP de que "siguen usando de manera electoralista el proyecto del tan necesario tranvía del municipio al más puro estilo socialista", al tiempo que ha considerado "una tomadura de pelo" que el Gobierno de Moreno en la Junta "asegura que el proyecto marcha en los plazos previsto y tiene un cronograma establecido, pero no son capaces de dar la fecha aproximada en la que estará acabado".

Como ha señalado Sánchez, en un reciente acto organizado por la Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá (FICA), al que acudió la nueva consejera de Fomento del Gobierno y su viceconsejero, "ninguno fue capaz de responder ni dar una fecha aproximada de cuándo se prevé concluir el tranvía de Alcalá", destaca la formación en una nota de prensa.

No obstante, "para anunciar una y otra vez que será una realidad, a través de todos sus altavoces políticos y mediáticos, les falta tiempo a los populares", ha criticado el portavoz municipal de Vox, quien ha recordado que "Moreno y el PP aseguraron a los alcalareños que el tranvía de Alcalá sería una realidad en 2023, y como estamos comprobando, nos mintieron".

"El PP es experto en prometer muchas cosas antes de las elecciones, casi tan experto como en no cumplirlas luego cuando llega al gobierno", ha aseverado Sánchez, quien ha reclamado tanto al PP de Alcalá como al Gobierno andaluz que "no vengan más a nuestra ciudad a contarnos milongas sobre el tranvía, si no es para anunciarnos la fecha definitiva en la que estará acabada la obra", ha añadido.

En su opinión, "todo lo que no sea eso no son más que cortinas de humo para cautivar el voto de los alcalareños con promesas que luego se llevará el viento", ha concluido Sánchez.