Vox critica los "retrasos" en la línea 3 del Metro y lamenta la "relajación" de las administraciones

La portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha alertado este jueves de "retrasos" en la línea 3 del Metro y "ha lamentado la relajación de las administraciones implicadas en esta obra de infraestructura y transporte".

Peláez, que se ha reunido con los representantes de la Plataforma Sevilla quiere Metro, junto al portavoz adjunto de Vox, Gonzalo García de Polavieja, ha manifestado que "ha llegado el momento de exigir a la Junta de Andalucía que acelere los trámites para terminar el proyecto descriptivo del tramo sur de la línea 3 y que no se demore en la elaboración de la documentación que permita la apertura de la licitación para iniciar el proyecto de la línea 2", señala la formación en una nota de prensa.

"Desde Vox alertamos de los retrasos que se están produciendo en la elaboración y finalización del proyecto técnico del tramo sur. Las administraciones están obligadas a buscar nuevas fuentes de financiación, por ejemplo a través del Banco Europeo de Inversiones, pero para ello el proyecto descriptivo del tramo sur tiene que estar finalizado para el verano de 2024", ha añadido Peláez.

En opinión de la portavoz municipal, "es dificil de entender que los responsables politicos vuelvan a dormirse en los laureles cuando Sevilla está tan necesitada del Metro. Es una oportunidad que los sevillanos no podemos perder". "Estamos viendo cómo avanzan a buen ritmo, y superan a Sevilla, proyectos de Metro en otras ciudades mientras aquí llevamos esperando más de medio siglo una red completa de metro, y la realidad es que sólo contamos con una sóla línea. La movilidad es uno de los pilares fundamentales para que las empresas decidan venir a invertir aquí, para el desarrollo de la ciudad, la creación de riqueza empleo y una deuda histórica de las administraciones con Sevilla".

Cristina Peláez ha pedido, por último, al alcalde, el 'popular' José Luis Sanz, que "no sea complaciente y no se conforme con media línea 3 del Metro", al tiempo que ha hecho un llamamiento a toda la sociedad civil "para no relajarnos y ser más reivindicativos en la defensa de los intereses de la ciudad pues la red completa de Metro es vital".