Vox critica el "giro a la izquierda" de Moreno y sigue condicionando un apoyo al Presupuesto al cumplimiento de acuerdos

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha criticado este miércoles el "giro a la izquierda" que, en su opinión, evidenció el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), en el Debate sobre el estado de la Comunidad celebrado la pasada semana en el Pleno del Parlamento, y ha vuelto a condicionar un posible apoyo de Vox al proyecto de Presupuestos andaluces para 2022 al cumplimiento íntegro de los acuerdos suscritos a lo largo de la legislatura entre su grupo y el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs).

En una rueda de prensa en el Parlamento apenas una hora y media antes de que el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, entregue a la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, dicho proyecto de Presupuestos, el portavoz de Vox ha reiterado que su partido no va a "renunciar" a sus principios.

"No lo vamos a hacer", ha aseverado Manuel Gavira antes de subrayar que, en el referido Debate sobre el estado de la Comunidad, Vox invitó a Moreno a que "optase y eligiese" entre su grupo y el PSOE-A, y el presidente de la Junta lo que hizo al concluir el debate fue "girarse a los socialistas, a la izquierda", de forma que a quien "invitó a un acuerdo es al PSOE", según ha llamado la atención.

Ante un presidente que "se encuentra cómodo con una consejera que fomenta el efecto llamada y la inmigración ilegal, con las masculinidades positivas y, en definitiva, con la administración paralela" de la Junta "no tomando las medidas necesarias" derivadas de las auditorías realizadas ni un "plan" para el sector público, Vox se compromete a "hacer todo lo posible para intentar frenar el rodillo ideológico de la izquierda que el PP ha comprado como suyo".

Gavira, que ha subrayado que el Gobierno andaluz debería haber remitido al Parlamento el proyecto de Ley de Presupuestos "el 31 de octubre como máximo" según lo recogido en el Estatuto de Autonomía, ha criticado también el voto en contra de PP-A y Cs a algunas de las propuestas de resolución que Vox elevó al Debate del estado de la Comunidad, lo que "no facilita las relaciones" entre los dos partidos que sustentan el Gobierno andaluz con su grupo, según ha subrayado el portavoz parlamentario.

PP Y PSOE QUIEREN "REFORZAR EL BIPARTIDISMO"

Manuel Gavira ha manifestado que PP y PSOE están "en su perfecto derecho" si "pretenden reforzar el bipartidismo", pero ha querido dejar claro que Vox se dirigirá en la próxima campaña electoral que se celebre en Andalucía, en la fecha que sea, "a los votantes del PP que de buena fe, en diciembre de 2018 --cuando se celebraron los últimos comicios autonómicos-- se creyeron las mentiras, embustes y patrañas" que, en su opinión, pregonó Juanma Moreno con promesas que "no está cumpliendo".

En esa línea, el portavoz de Vox ha criticado que el también líder del PP-A es "fiel discípulo" del expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy, y es "como" él, de modo que "promete una cosa y hace lo contrario", según ha abundado Gavira, que ha compartido lo dicho por la portavoz parlamentaria socialista, Ángeles Férriz, en el debate de la semana pasada acerca de que el presidente Moreno "es muy del PP", porque "es de decir una cosa y hacer la contraria", ha remarcado el representante de Vox.

Así las cosas, ha apuntado que, si de aquí a que finalice el plazo para presentar enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos --18 de noviembre--, el Gobierno andaluz "no da señales de cambio", Vox mantendrá su "posición firme" de rechazo a las cuentas "porque no vamos a renunciar a nuestros principios, porque corremos el riesgo de parecernos al PP, y esa no es nuestra voluntad", según ha enfatizado.

Manuel Gavira ha advertido de que "al presidente de la Junta se le agota el tiempo, y lo que queda es que cumpla con Vox", y ha agregado que, aunque "hay una esperanza" de alcanzar un acuerdo para la aprobación de los Presupuestos si la Junta "cumple" esos acuerdos, cree que el Ejecutivo autonómico "no tiene voluntad" de cumplir.

En esa línea, ha aseverado que "da tiempo" de cumplir los acuerdos, pero "hay que tener voluntad" para ello, y ha subrayado que entre las cuestiones prioritarias para Vox entre sus exigencias a la Junta figuran la "administración paralela, Canal Sur, el género, la memoria histórica, inmigración y ocupación". "Hablamos de pasos importantes que no se dan no por desconocimiento, sino por falta de voluntad", ha concluido Manuel Gavira.