Vox critica el "acto de propaganda" de Sánchez: "Qué bajen los impuestos"

La diputado de Vox en el Congreso Macarena Olona ha enmarcado este sábado las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el acuerdo alcanzado en Bruselas, en un "nuevo acto de propaganda" y le ha pedido que baje, "de una vez por todas" los impuestos.

Así lo ha asegurado a los periodistas tras asistir en Madrid a la manifestación en apoyo a las víctimas del terrorismo, al ser preguntada sobre el acuerdo del Consejo Europeo que permite la denominada "excepción ibérica" en el mercado de la electricidad.

"Que bajen de una vez los impuestos, porque los españoles no pueden más con este infierno fiscal", ha señalado la dirigente de Vox, antes de añadir que esa "excepción ibérica" es "la misma" que ya había anunciado la presidencia de la UE hace unas semanas.

En sus declaraciones, ha continuado, decía "algo y claro que si Sánchez no baja los impuestos en España es por que no le da la gana, como no le dio la gana bajar los impuestos a las mascarillas", ha remarcado.

Tras insistir en que los españoles no pueden más, Olona ha apuntado que ni siguiera los "sobornos" a los "sindicatos de clase", en alusión a UGT y CCOO, han podido" retener el secuestro de las calles".

"Los españoles han dicho basta y, de la mano de los transportistas, de los camioneros hemos recuperado las calles y no vamos a rendirlas, porque le va en ellos a sus familias", ha advertido. EFE

eaa-lca-pgm/fg