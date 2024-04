Vox cree que PP-A "acierta" al hacerle "caso" planteando que Guardia Civil y Policía Nacional sean profesiones de riesgo

El portavoz adjunto del grupo Vox en Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, ha dado este miércoles la "bienvenida" al PP en la reclamación para que Guardia Civil y Policía Nacional sean consideradas profesiones de riesgo, algo que en Vox "llevamos años pidiendo", y en esa línea ha sostenido que el PP "acierta cuando hace caso a las directrices y al posicionamiento" de su partido.

En una rueda de prensa en el Parlamento, el representante de Vox se ha pronunciado así al hilo de la proposición no de ley (PNL) que el Grupo Popular defenderá este jueves en el Pleno para la declaración como profesión de riesgo de la Guardia Civil y Policía Nacional.

"Nos alegramos de que el Partido Popular se una a nuestras reivindicaciones", ha defendido Alonso, que ha agregado que el PP "acierta cuando hace caso a las directrices y al posicionamiento de Vox".

El portavoz adjunto del grupo Vox, no obstante, ha afeado a los 'populares' que "han estado gobernando en el Gobierno de la Nación y no han hecho nada al respecto", así como que cuando Vox ha traído iniciativas en este sentido al Parlamento de Andalucía, el Partido Popular "nos ha votado en contra".

Frente a ello, Rodrigo Alonso ha avanzado que Vox va a "votar a favor" de la iniciativa del Grupo Popular, "porque es lógico que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sean consideradas como una profesión de riesgo, como en Vox hemos defendido siempre", según ha remarcado.

REGULARIZACIÓN DE "500.000 ILEGALES"

Por otro lado, Rodrigo Alonso ha reclamado al PP "que rectifique" su postura tras votar a favor, este pasado martes en el Congreso, "junto al PSOE, a todo el elenco separatista, Podemos y Sumar", en relación a la tramitación de una iniciativa legislativa popular (ILP) sobre "la regularización de 500.000 ilegales".

El representante de Vox ha indicado que "el buenismo progre aquí no funciona", y ha pedido al PP que "mire lo que está ocurriendo en otros países europeos que, bajo ese consenso progre y ese buenismo, han permitido la entrada masiva de inmigración ilegal y ya se están arrepintiendo".

"Vox va a estar siempre en contra de todo este tipo políticas de efecto de llamada", ha advertido Rodrigo Alonso, que ha tildado de "excesivamente alarmante el efecto llamada que va a provocar esta medida apoyada por todos los grupos en el Congreso y a la que sólo Vox se opuso".

Además, ha sostenido que "las mafias que tratan y trafican con seres humanos hoy se están frotando las manos", pues "van a hacer el agosto, porque les estamos diciendo que quien entre en España asaltando la frontera de forma ilegal, una vez que en territorio español es recompensado".

"No podemos permitir eso", ha aseverado el portavoz adjunto de Vox, quien ha agregado que quien "sufre" las consecuencias de esta inmigración ilegal "son los barrios humildes donde crece la inseguridad, donde las mujeres no pueden andar tranquilamente por la calle, y donde se crean guetos en los que la ley española no impera" y donde "no se respeta la ley española, sino que cada gueto tiene sus propias leyes", según ha abundado.

Rodrigo Alonso ha remarcado que, según un informe del Departamento de Seguridad Nacional, esta inmigración ilegal "supone la tercera principal amenaza de seguridad para España", algo que, "por decirlo y denunciarlo durante años", a Vox "nos han llegado a decir que incitamos al odio, que somos xenófobos y que somos racistas", cuando desde dicho partido lo que no quieren es que "España sea Marruecos, ni Argelia, ni Senegal, ni Nigeria", según ha agregado antes de concluir sentenciando que "queremos que España siga siendo España".