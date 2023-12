Vox cree que los alumnos catalanes "pierden facultades" como consecuencia de la inmersión

El eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, ha asegurado que ha quedado "masivamente reconocido" que los alumnos catalanes "están perdiendo facultades y perdiendo competencias para su incorporación al desarrollo de sus vidas profesionales" como consecuencia del modelo de inmersión lingüística.

Buxadé ha comparecido en una rueda de prensa en el Parlament para valorar la misión de eurodiputados que han analizado el modelo de inmersión lingüística, en la que ha denunciado las manifestaciones independentistas contra la misión por "atacar la actividad parlamentaria con un escrache, acusando de fascistas a eurodiputados".

Una docena de eurodiputados, entre ellos seis españoles en calidad de acompañantes, han analizado durante esta semana el modelo de inmersión lingüística en las escuelas catalanas y presentarán hoy las primeras conclusiones de su visita.

La misión de los eurodiputados, que ha impulsado el Comité de Peticiones de la Eurocámara, presidida por Dolors Montserrat (PP), es evaluar el uso del castellano en el sistema educativo de Cataluña, para lo que durante tres días los eurodiputados han recopilado información con el fin de responder a las quejas de la Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB).

En la rueda de prensa, Buxadé ha denunciado la presencia de "comisarios políticos" en las escuelas durante la visita de la misión de eurodiputados, en alusión a miembros de la consellería de Educación, según ha dicho.

"Nuestros alumnos tienen un año de retraso con respecto a alumnos de otras comunidades autónomas. No se entiende que las sentencias de los jueces no se cumplan, no lo entiende nadie. Es una anomalía democrática", ha dicho el eurodiputado de la formación de extrema derecha en alusión a las horas de castellano en la escuela.

Con todo, Buxadé ha recordado que la misión fue solicitada en febrero de 2022 por Vox: "Nos sentimos orgullosos de que diversos parlamentarios europeos hayan podido conocer una parte mínima de nuestro sistema educativo", ha sentenciado.