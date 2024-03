El coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé, ha cuestionado este martes las críticas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a los horarios en la hostelería y la ha acusado de tratar de impedir que haya "alegría" y "fiesta" en España para instaurar el "terror comunista".

"Me parece muy bien que los bares estén abiertos no solo a la una, sino también a las dos o a la hora que se considere pertinente", ha dicho Buxadé al ser preguntado por las declaraciones en las que Díaz señaló que "no es razonable" que haya restaurantes abiertos a la una de la madrugada.

El dirigente de Vox ha recalcado lo que caracteriza a España es que "los españoles quieren vivir con sus amigos y con su familia" y ha añadido que lo que busca Díaz, "después de no haber encontrado los pelets ni los votos en Galicia, es convertir España en un terror comunista donde no haya ni alegría ni fiesta, solo miedo".