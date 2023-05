Vox construirá todas las viviendas que le permita el presupuesto y que sean "necesarias para los madrileños"

"Hay que liberalizar suelo, hay que aprobar planes generales de urbanismo que saquen suelo público en posibilidad de construcción", aboga Smith

El candidato de Vox a la Alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith, ha anunciado que construirá todas las viviendas que le permita el presupuesto municipal durante la próxima legislatura y que sean "necesarias para los madrileños".

Tras reiterar la apuesta de Vox para liberalizar "todo el suelo público que no esté sujeto a especial protección" y favorecer así la construcción de viviendas, Ortega Smith ha evitado concretar una cifra como hacen otros candidatos y que ha su juicio supone "pura palabrería".

"Es la gran mentira de las elecciones", ha señalado durante los Desayunos Madrid de Europa Press que ha protagonizado este lunes el candidato de Vox, que se ha referido, concretamente, al actual alcalde y aspirante a la reelección por el PP, José Luis Martínez-Almeida, a quien ha acusado de proponer "no sé cuántas miles de viviendas" para los próximos cuatro años cuando ya ha detentado el bastón de mano durante la legislatura que concluye.

Así, Javier Ortega Smith ha recordado que de las "15.000 viviendas propuestas" por Martínez-Almeida en 2019 "no llegan a 2.000 las hechas", con otras 2.000 programadas para licitación. "Aun así faltan 11.000 que ahora vuelve a prometer", ha criticado el candidato de Vox.

Tras advertir a aquellos que rechazan cualquier tipo de intervencionismo en el mercado de la vivienda de que "están fuera de la realidad" por las leyes de suelo vigentes y las normas de edificación, sí ha abogado por que las administraciones dejen de "hacer acopio de suelo público" para luego "restringir la oferta", que es, a su juicio, "la mayor razón por la que se encarece la vivienda".

"Hay que liberalizar suelo, hay que aprobar planes generales de urbanismo que saquen suelo público en posibilidad de construcción. Se puede hacer mucho por la vivienda, pero los mayores enemigos de la vivienda y de que un joven o una persona con necesidades pueda adquirir una son todos aquellos que restringen el mercado, que prohíben la posibilidad de que tú puedas sacar tu vivienda al alquiler, de que tengas seguridad jurídica, que si te 'okupan' tu vivienda no los liberes en 24 horas, que si alquilas tu vivienda y no te pagan, no los consigas sacar en 15 días. Esos son los mayores enemigos de la vivienda, porque lo que hacen es restringir el mercado, elevar el precio de la vivienda restringiendo la oferta y por tanto no dando cobertura y necesidad al mercado", ha sentenciado Ortega Smith.

NORMAS URBANÍSTICAS

Durante su intervención en los Desayunos Madrid, Ortega Smith se ha referido también a la polémica por el rechazo de Vox a las normas urbanísticas planteadas por el equipo de Gobierno de Martínez-Almeida, sobre lo cual ha recalcado que "todo aquel que haya escuchado a Vox lo entenderá".

Así, ha apostado por una "revisión completa" del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, ha criticado, el alcalde no ha hecho en estos cuatro años, para promover a continuación "una reforma apresurada y electoralista" de "una parte del equipo de Gobierno".

En este sentido, ha asegurado que desde el Consistorio se les planteó un "trágala" que Vox no pudo aceptar, si bien ofrecieron una serie de enmiendas que "cabían en tres folios" de los "1.800 que presentaron", enfocados a "limpiar las normas de la basura ideológica de la Agenda 2030" y de la "ideología de género", sin que se diera la opción, por parte del Ejecutivo local, de "mover una coma". "Y todavía nos llaman intransigentes", ha lamentado Ortega Smith.