Vox considera que la suspensión del desfile del 12 de octubre en Madrid es para "evitar abucheos a Sánchez"

A finales de julio, el Ministerio de Defensa decidía suspender el desfile militar con motivo del 12 de octubre en Madrid. La razón de peso era la pandemia de la covid-19, que ya por esas fechas incidía de lleno en nuestro país. En su lugar se planea realizar un acto mucho más sencillo y menos multitudinario en la plaza de la Armería del Palacio Real.

Según indicaban fuentes del Departamento que dirige Robles, las medidas sanitarias y la incertidumbre ante nuevos rebrotes, hace muy difícil que se pueda celebrar como venía siendo tradicional un desfile que congrega a miles de personas en la capital. No obstante, está previsto que participen en ese acto diversas unidades y ejércitos de las Fuerzas Armadas, así como la presencia de la Patrulla Águila, la patrulla acobrática del Ejército del Aire. También está previsto que ocupe un papel destacado La Legión, ya que este año cumple su primer centenario. Para celebrarlo, se habría preparado un abanico de actividades que no se están pudiendo celebrar por la pandemia.

Sobre la suspensión del desfile de las Fuerzas Armadas el 12 de octubre por el confinamiento impuesto en Madrid.



�� @Jorgebuxade "Yo creo que el objetivo ha sido evitar los abucheos masivos que iba a recibir Sánchez por parte del pueblo español".



Jorge Buxadé (Vox) ha valorado esta medida. Para la formación de Abascal, hay un motivo de trasfondo en la suspensión del desfile de las Fuerzas Armadas por el confinamiento impuesto en Madrid. "Es imposible evitar que una Nación celebre su Día Nacional, que los españoles celebren la fiesta de la Hispanidad. Eso no lo van a conseguir. Yo creo que el objetivo de la suspensión es evitar los abucheos del presidente del Gobierno, porque allí donde va se lleva unos abucheos maravillosos. Ves al pueblo manifestarse con libertad". Una contundente crítica que acumula 5.000 reproducciones, 255 retweets y 542 'likes'.

Esta era la última petición de Vox en el Congreso sobre el Ejército

Junto con la formación de Arrimadas, Vox solicitaba al Gobierno que suspenda la tramitación de la pérdida de la condición militar de los soldados y marineros que tengan que salir del Ejército por haber cumplido los 45 años. Lo hicieron a finales de septiembre a través de una moción de Ciudadanos discutida en el Congreso.

Para el diputado de Vox, Carlos Fernández-Roca el Ministerio de Defensa estaba recurriendo a contratos temporales para cubrir unas necesidades básicas de las Fuerzas Armadas.

No salió finalmente adelante. PSOE, PP y Podemos anunciaron que no la apoyarían. Para estos partidos, esta propuesta era oportunista y populista ante un problema complejo que no necesita de soluciones simples.